ММК отгрузил 155 тысяч тонн жести на российский рынок

Магнитогорский металлургический комбинат по итогам прошлого года отгрузил на российский рынок рекордный объем белой жести за последнее десятилетие – более 155 тысяч тонн.

Емкость российского рынка белой жести, используемой для производства тары для пищевых продуктов, в частности консервных банок, оценивается примерно в 300 тысяч тонн в год. Более половины этого рынка приходится на долю ПАО «ММК». Достичь столь высоких показателей отгрузки ММК помогли сбалансированная ценовая политика и клиентоориентированность.

Больший объем отгрузки товарной белой жести был в последний раз отмечен на ММК в 2010 году, когда на комбинате еще работал агрегат электролитического лужения ЛПЦ-3 (АЭЛ 1). После его вывода из состава оборудования в 2011 году выпуск белой жести на мощностях АЭЛ 2 никогда не превышал 150 тысяч тонн.

Для максимального удовлетворения потребностей клиентов ПАО «ММК» модернизирует производство консервной жести. Первым существенным шагом на этом пути стала установка в 2012 году в линии электролитического лужения правильно-растяжной машины производства итальянской компании Danieli. Главное предназначение агрегата – улучшение плоскостности на выходе белой жести. Снижение негативного влияния одного из основных дефектов – неплоскостности – позволило достичь новых качественных характеристик продукции. Кроме того, на агрегате электролитического лужения внедрены и другие новшества, направленные на повышение качества белой жести: в частности, для улучшения качества реза был модернизирован главный узел агрегата поперечной резки № 2, где установили безредукторные ножницы; агрегат подготовки полосы оснастили дисковыми ножницами и современным дефектоскопом.