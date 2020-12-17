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ММК подтвердил эффективность системы энергетического менеджмента

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) успешно прошло первую наблюдательную экспертизу системы энергетического менеджмента компании на соответствие требованиям новой версии международного стандарта ISO 50001:2018.

В ходе экспертизы, проведенной экспертами органа по сертификации TÜV Thüringen e.V. (Германия), не было выявлено каких-либо несоответствий и отклонений. Успешное выполнение программы аудита стало возможным благодаря серьезной подготовительной работе руководителей и специалистов ПАО «ММК», в рамках которой была утверждена новая Энергетическая политика компании. Ее стратегической целью является снижение затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции комбината.

ПАО «ММК» реализовало требования нового стандарта, в том числе идентифицировало и интегрировало в бизнес-процессы производственных подразделений риски по системе энергетического менеджмента. В подразделениях ММК в соответствии с программой, утвержденной высшим руководством ПАО «ММК», были проведены внутренние аудиты системы энергетического менеджмента – в общей сложности 21 аудит.

Специалистами органа по сертификации TÜV Thüringen e.V. (Германия) отмечено, что в организации полностью созданы условия для поддержания и результативного функционирования системы энергетического менеджмента компании. В числе этих условий – особое внимание к вопросам энергосбережения со стороны высшего руководства компании, а также вовлеченность и высокий профессионализм коллектива.

Реализация проектов по повышению энергоэффективности производственных процессов позволила Магнитогорскому металлургическому комбинату за десять месяцев 2020 года достичь экономии энергоресурсов на сумму 124,3 миллиона рублей.

Одним из инструментов повышения энергетической эффективности ПАО «ММК» является автоматизированная платформа энергетического менеджмента (ПЭМ), которая представляет собой электронный модуль, систематизирующий процессы анализа энергетических процессов, управления внедрением энергоэффективных мероприятий и рацпредложений.

За десять месяцев 2020 года в Платформу энергоменеджмента (ПЭМ) было подано 687 энергоэффективных идей, из них реализовано 140 проектов с плановым эффектом от их внедрения в размере 74 миллионов рублей.

«Среди направлений повышения энергоэффективности – реализация энергоэффективных проектов baby-capex, ожидаемый экономический эффект от реализации проектов в 2020 году составит 74,2 миллиона рублей. В числе реализованных энергоэффективных проектов с наибольшим экономическим эффектом можно назвать модернизацию проточной части турбины турбогенератора №2 ТЭЦ с заменой ступеней и диафрагм, которая принесла компании 38,6 миллиона рублей», - сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

В 2020 году ММК получил международную премию Energy Management Insight Awards в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства в соответствии с международным стандартом ИСО 50001. Премия присуждена ММК в рамках глобального международного форума, организованного CEM Energy Management Working Group (EMWG) Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), в котором приняли участие эксперты из 25 стран.

Директором по энергетике ЮНИДО было отмечено, что опыт ММК показывает, как система энергетического менеджмента может быть успешно интегрирована в существующие бизнес-системы для лучшего управления ресурсами, поддержания достигнутой экономии и постоянного улучшения энергетических показателей.

Постоянная последовательная работа ПАО «ММК» по повышению энергоэффективности и оптимизации энергосбережения позволяет достигать существенной экономии энергоресурсов в целях устойчивого развития компании.

В числе ключевых направлений повышения энергетической эффективности – совершенствование системы контроля за использованием энергетических ресурсов, повышение эффективности их использования на каждом рабочем месте, максимально полное и эффективное использование вторичных энергоресурсов, достижение вовлеченности каждого работника в деятельность по снижению энергетических затрат.