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ММК продолжает реализацию индустриального Интернета вещей

Экономика
Сегодня, 16:42
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На десятой доменной печи Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) реализуется пилотный проект по внедрению системы мониторинга и анализа теплового состояния домны.

Подобный проект относится к категории индустриального Интернета вещей. Внедрение дополнительных средств сбора данных (таких, например, как цифровое зрение), а также платформ и решений по обработке, представлению и интерпретации этих данных, является одним из ключевых направлений реализации в ПАО «ММК» стратегической инициативы компании «Индустрия 4.0».

Интернет вещей позволяет, например, решать многие задачи, связанные с труднодоступностью узлов и агрегатов для диагностирования, снизить риски по повреждению оборудования, кабельных трасс, снизить затраты на их прокладку.

Интернет вещей может применяться не только для оценки состояния оборудования, но и в отношении ведения технологических процессов.

В частности, внедряемая на доменной печи №10 ПАО «ММК» система предполагает мониторинг температуры брони домны за счет установки более ста беспроводных датчиков температуры, позволяющих собрать массив данных и построить математическую модель температурных полей.

Результатом внедрения системы должно стать снижение расхода материально-технических ресурсов, сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.

В настоящее время ведется процесс тестирования системы, и, в случае получения положительных результатов, систему планируется внедрить и на других доменных печах доменного цеха ПАО «ММК».

 

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