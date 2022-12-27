Мобильная телефония от "Тинькофф"

Телефонные номера обычно привязываются к пластиковым сим-картам, потому, когда возникает надобность или желание сменить номер, сделать это оказывается не так просто. Правда, проблема из разряда сложных переходит в разряд легко решаемых, если потребитель услуг сотовой связи пользуется виртуальной цифровой картой – на ней номер можно менять бесконечно. Например, с целью подключить красивые номера.

Правда, поддерживает такую опцию не каждый оператор. К счастью, самый продвинутый из российских участников рынка – сервис Tinkoff Mobile – такую опцию предоставляет.

О сервисе

Tinkoff Mobile ­– это российский оператор сотовой связи, входящий в группу «Тинькофф». Он относится к компаниям нового поколения, во многих сферах своей отрасли демонстрируя оригинальный подход. Так, в отличие от конкурирующих организаций, компания не имеет собственных сотовых вышек. Вместо этого она берёт их в аренду у других операторов, поэтому сеть покрытия связью оказывается самой большой в стране.

О красивых номерах

При регистрации в «Тинькофф» в качестве абонента можно выбрать любой понравившийся номер (за исключением уже занятых). Некоторые из них являются бесплатными, за другие придётся заплатить. Так, самые дорогие и самые «красивые» номера будут стоить 24.990 рублей. Приобретать их могут как физические, так и юридические лица.

Смысл приобретения красивого номера очевиден – такой номер проще запомнить, что важно, например, для компании. Использование таких номеров в рекламных кампаниях заметно увеличивает количество откликнувшихся пользователей. Особенно круто это работает, когда в рекламе сочетаются красивый номер и запоминающийся музыкальный мотив.

Как стать клиентом Tinkoff.Mobile?

Получить симку от «Тинькофф» очень просто. Для этого необходимо просто заполнить заявку на сайте. Понадобится указать паспортные данные, если ранее заявитель не являлся клиентом банка «Тинькофф». Если же являлся, то будут использованы данные из системы хранения.

Если клиент непременно хочет заполучить также и пластиковую сим-карту, то она ему может быть оперативно доставлена курьером на указанный адрес.

Как сменить номер?

Номер сим-карты «Тинькофф» всегда можно сменить либо через сайт, либо через мобильное приложение сервиса. В последнем случае необходимо выбрать вкладку на левой панели «Управлять номером», после чего выбрать опцию «Сменить номер».

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