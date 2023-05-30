Особенности использования онлайн-касс

Согласно действующему законодательству онлайн касса должна использоваться на абсолютно каждом предприятии без исключений. Что это такое? В данном случае имеется ввиду специальное оборудование для учета продаж бизнеса. Данное оборудование не просто формирует чеки для покупателей, но и также сохраняет данные каждого чека в собственной памяти и передает оператору. Далее оператор фискальных данных перенаправляет полученную информацию в налоговую службу.

Таким образом, осуществление надзора за предпринимателями значительно упрощается, а вместе с тем отпадает необходимость предпринимателям вести сложную отчетную документацию. Работает такое оборудование следующим образом:

● Первоначально кассир проводит оплату приобретаемого товара или услуги;

● Онлайн-касса сохраняет информацию об операции в фискальном накопителе и формирует чек, который отдается потребителю;

● Полученные с операции данный шифруются фискальным накопителем и передаются оператору;

● После проведения и обработки полученной информации оператор передает их в налоговую службу.

При этом на все перечисленные действия современному оборудованию требуются всего лишь несколько минут. Таким образом, налоговая служба получает данные о совершенных покупках сразу же после их совершения. Важно, что все происходит в режиме реального времени, однако, законодательно допускается, чтобы онлайн-касса работала без подключения к интернету на протяжении месяца.

Кто обязан использовать онлайн-кассы?

На сегодняшний день закон обязывает к использованию онлайн-касс не только компании, но и также индивидуальных предпринимателей. Однако, в данном правиле также есть определенные исключения. То есть не в каждой сфере обязательно должна быть использована онлайн-касса. В действующем законодательстве определен четкий список сфер и предприятий, когда использование онлайн-кассы является не обязательным.

Что будет за отказ от онлайн-кассы?

Поскольку использование нового кассового оборудования является обязательным, то отказ от него является нарушением закона. За подобное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Причем за повторные нарушения не просто увеличивается размер штрафов, но и даже предприятие может быть закрыто. Так что лучше даже не пытаться вести предпринимательскую деятельность без онлайн-кассы.

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