БАНК ТИНЬКОФФ ПРЕДЛАГАЕТ КОРПОРАТИВНУЮ БИЗНЕС-КАРТУ

Современные технологии позволяют минимизировать риски по проведению расчётных операций. Благодаря этому появилась корпоративная бизнес-карта Тинькофф , с помощью которой можно оплачивать все расходы компании. Кроме этого можно заказать выпуск дополнительных карточек и выдавать сотрудникам, как временно, так и на постоянной основе. Всё зависит от того, что именно нужно оплатить, например, командировочные или постоянные расходы за сырьё.

Почему клиенты пользуются услугами Тинькофф

Данная карточка удобна для оплаты расходов в различных валютах. Это и ряд других моментов необходимо учитывать при ведении коммерческой деятельности с зарубежными партнёрами, а также подробно всё прописывать в договорах. При необходимости нанимать специалистов по данному вопросу, которые имеют большой опыт и знают все тонкости ведения бизнеса с зарубежными партнёрами.

Специалисты данного банковского учреждения делают всё возможное, для того чтобы помочь клиент решить насущные вопросы по бизнес-карте. И если возникают сложности с оплатой, пополнением или нужно решить другие сложные ситуации не стоит спешить предпринимать самостоятельных действий, а следует подробно проконсультироваться у специалистов, хорошо разбирающихся в данном вопросе. Это может помочь не только сохранить денежные средства, но и сохранить репутацию перед контрагентами и другими получателями денежных средств.

Преимущества данной карты

Тинькофф предлагает предпринимателям только качественные банковские продукты. Плюсов в получении бизнес-карты в данном банковском учреждении достаточно много. К основным можно отнести следующие:

всё оформляется в онлайн режиме;

выдача и облуживание без комиссий;

курьер привозит документы без опозданий;

менеджер ответит на все вопросы в любое время;

можно заказать дополнительные карточки;

есть возможность использовать мультивалютный счёт;

безопасная оплата дорогостоящих покупок;

не нужно платить за обслуживание и получение карты.

Даже этот небольшой перечень преимуществ даёт возможность понять, что Тинькофф делает всё возможное для того, чтобы предприниматель при помощи этой услуги мог проводить все необходимые расчёты безопасно, оперативно и без лишних затрат. Поэтому данная услуга востребована, и с каждым месяцем число клиентов желающих получить бизнес-карту постоянно увеличивается.

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