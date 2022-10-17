На базе ММК начинает работу межзаводская школа для прокатчиков

На базе Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) сегодня, 17 октября, стартует первый этап межзаводской школы по обмену производственным опытом руководителей и специалистов производства холоднокатаного листового проката.

Нынешняя межзаводская школа - уже 118-я с момента возобновления этих мероприятий в 2000 году под эгидой корпорации «Чермет». Каждая такая школа, посвященная тому или иному направлению работы металлургического производства, состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводятся на предприятиях, участвующих в школе. В результате обмена опытом на крупнейших предприятиях металлургической отрасли реализовано множество рекомендаций по улучшению производственного процесса.

Открывающаяся межзаводская школа объединит специалистов по производству холоднокатаного проката. В ее работе примут участие свыше тридцати человек, в числе которых, помимо представителей ПАО «ММК» и корпорации «Чермет», специалисты Новолипецкого металлургического комбината и компании «Северсталь». В рамках мероприятия запланированы доклады и презентации участников, а также круглый стол с обсуждением актуальных проблем холоднокатаного производства. Кроме того, важной частью программы мероприятия является знакомство с производственными участками ПАО «ММК», ориентированными на выпуск холоднокатаного листа.

На промплощадке гости побывают в листопрокатных цехах №5 и №11, где расположены одни из самых современных в России мощностей по выпуску холоднокатаного проката. Новейший комплекс холодной прокатки (стан «2000») в ЛПЦ №11 предназначен для производства высококачественного холоднокатаного и оцинкованного проката для внешних и внутренних деталей автомобилей, а также для производителей бытовой техники и строительной отрасли. В ЛПЦ-5 расположены станы «2500» и «1700» холодной прокатки. Последний из них, двухклетевой реверсивный стан производительностью 800 тысяч тонн в год, год назад был полностью обновлен, благодаря чему появилась возможность расширения продуктовой линейки, были заложены новые параметры по толщине проката и улучшились качественные характеристики продукции.

В Магнитке работа школы продлится два дня. По завершении магнитогорского этапа межзаводской школы, участники мероприятия отправятся в Липецк и Череповец, где школа продолжит свою работу, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».