На ММК открывается школа российских коксохимиков

На Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) сегодня, шестого декабря начинает работу первый этап межзаводской школы по обмену опытом в коксохимическом производстве.

В рамках межзаводской школы, инициатором которой выступило АО «Восточный научно-исследовательский углехимический институт», будут рассматриваться ключевые вопросы и проблемы, связанные с эксплуатацией и ремонтом коксовых батарей. Мероприятие будет проходить в два этапа: шестого и седьмого декабря участники будут работать на ММК, а восьмого декабря продолжат на площадке ООО «Мечел-кокс» в Челябинске.

Участниками межзаводской школы стали около 60 представителей коксохимических подразделений крупнейших металлургических холдингов страны и специализированных коксохимических предприятий, а также сервисных компаний по обслуживанию коксовых батарей и других агрегатов КХП. Всего в Магнитке ждут представителей более 25 компаний. В их числе, помимо ММК и Мечела, - НЛМК, Северсталь, ЕВРАЗ, «Губахинский кокс», «Московский коксогазовый завод».

Первый день магнитогорского этапа будет посвящен обсуждению актуальных вопросов эксплуатации коксовых батарей, их ремонта и вопросов, связанных с огнеупорными материалами для коксовых агрегатов.

В числе основных тем – технологические факторы и их влияние на обогрев коксовых печей; отопительная и газоотводящая арматура; температурный режим; гидравлический режим в камере коксования и в отопительной системе.

Также участники обсудят горячий ремонт динасовой кладки, капитальный ремонт коксовых батарей, перекладку отопительных простенков на различную глубину и другие аспекты ремонта коксовых батарей.

На второй день межзаводской школы запланировано знакомство участников с производственными цехами коксохимического производства ПАО «ММК» – крупнейшего в металлургической отрасли России. В его состав входят девять коксовых батарей, способных выпускать шесть миллионов тонн кокса в год; углеподготовительный цех; цех улавливания и переработки химических продуктов, представленный тремя блоками, в числе которых блок улавливания №2. Построенный по проекту фирмы «Krupp Koppers», он имеет производительность в 240 тысяч кубометров в час очищенного коксового газа, что делает его одним из самых мощных в мире. Работа блока улавливания №2 позволяет уменьшить выбросы наиболее вредных веществ на 20 тысяч тонн в год.

На коксохимическом производстве ММК сегодня ведется масштабная комплексная реконструкция. Она включает строительство крупнейшей коксовой батареи, реконструкцию цеха улавливания и переработки химических продуктов, а также биохимической установки.

Наиболее важным элементом проекта для ММК и всего Магнитогорска, особенно с точки зрения экологической составляющей, является строительство комплекса коксовой батареи №12. Ее производительность составит два с половиной миллиона тонн сухого кокса в год.

Поочередный запуск комплекса КБ №12 запланирован на 2023 год, после чего из эксплуатации поэтапно будут выведены две устаревшие батареи. Это позволит сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысячи тонн в год, в том числе выбросы опасных загрязняющих веществ: бенз(а)пирена – в 12 раз, формальдегида – в девять раз.

Применение технологии сухого тушения даст возможность утилизировать тепло кокса и получать пар для технологических нужд и выработки электроэнергии.

Кроме того, новая коксовая батарея позволит сократить выбросы СО2 на 2,2 миллиона тонн в год, отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».