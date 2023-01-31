На ММК в режиме 24/7 заработал виртуальный помощник сотрудников и поставщиков

На Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) успешно заработал цифровой ассистент коммерческой дирекции компании.

Созданный на базе платформы Naumen инструмент оперативно обрабатывает обращения внутренних заказчиков и внешних поставщиков предприятия и предоставляет сведения о процессе закупок.

Чат-бот – очередной элемент цифровой трансформации ММК и еще одно решение, помогающее оптимизировать бизнес-процессы компании. Новый сервис экономит время специалистов, отвечая на вопросы и мгновенно выдавая необходимую информацию.

Цифрового помощника коммерческой дирекции в короткие сроки разработали и внедрили совместными усилиями специалисты ООО «ММК-Информсервис» и управления категорийных закупок ПАО «ММК».

Доступный в режиме 24/7 чат-бот самостоятельно определяет тему обращения за счет заложенной в него обучающей выборки и применяемых методов машинного обучения. Онлайн-консультант может подсказать информацию по закупаемым позициям и по заявкам на обеспечение, объяснить, как пройти регистрацию на электронной торговой площадке ММК и как устроен личный кабинет поставщика, и многое другое.

Сервис интегрирован с внутренними информационными системами предприятия, что позволяет пользователю получать расширенные сведения.

Чат-бот имеет привычный виджет с интуитивно понятным интерфейсом. Получить онлайн-консультацию можно как на сайте компании в разделе «Поставщикам», так и в мессенджере Telegram, а внутренние заказчики могут задать вопросы еще и в корпоративном мобильном приложении «Мой ММК». Поставщикам компании общение с виртуальным помощником доступно без авторизации.

За первый месяц работы чат-бот ответил на 229 обращений, а самые частые запросы связаны с электронной торговой площадкой ПАО «ММК», отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.