09.12.2022
На Южном Урале средняя сумма вклада на ребенка превысила 150 тысяч рублей
09.12.2022
В Волновахе на стройплощадках висят плакаты «Челябинская область» и «Магнитогорск»
09.12.2022
В Челябинской драме зайцы проспали Новый год
09.12.2022
Разработки ММК удостоены «золота» международной выставки изобретений в Гонконге
08.12.2022
В трех городах Челябинской области продлен режим «черного неба»
08.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое декабря (18+)
На Южном Урале средняя сумма вклада на ребенка превысила 150 тысяч рублей
01.12.2022
Сбер открыл первый в России собственный технохаб для ИТ-специалистов
25.11.2022
Южноуральские семьи оформили льготной ипотеки за 10 месяцев больше, чем за весь прошлый год
24.11.2022
Сбербанк в 2022 году рассчитывает выдать ипотеки на 2,45 триллиона рублей
24.11.2022
Ученые Сбера представили MedBench — платформу для решения ИИ-задач в медицине
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022