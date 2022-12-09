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Фото: pch.vector на Freepik

На Южном Урале средняя сумма вклада на ребенка превысила 150 тысяч рублей

Средняя сумма действующего вклада на ребенка в Сбербанке на территории Челябинской области в 2022 году превысила 150 тысяч рублей. Год назад она составляла 140 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, всего в Сбербанке на Южном Урале сейчас действует около 14 тысяч вкладов, открытых на детей и подростков. Общая сумма таких вкладов превышает два миллиарда рублей.

«Больше половины «детских» вкладов открываются на срок от двух лет и более, чтобы к совершеннолетию ребенка скопить первый капитал для оплаты высшего образования, первой машины или взноса на квартиру. Как правило, открывают такие вклады родители, но пополнять его может вся семья, включая бабушек и дедушек. Отличительная особенность вклада в том, что деньги принадлежат только ребенку, поэтому такой вклад нельзя арестовать, и даже при разводе родителей сбережения останутся у ребенка», - сообщил Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.

«Вклад на ребенка - это возможность обеспечить его не отчуждаемым ни при каких обстоятельствах капиталом. Открывая такой вклад, родитель точно знает: при любых обстоятельствах деньги достанутся ребёнку. К тому же, эту услугу можно рассматривать и как обучение финансовой грамотности», - прокомментировал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Чтобы открыть вклад на ребенка, родителям необходимо обратиться в офис банка, предоставив паспорт и ИНН. Также необходимо иметь с собой свидетельство о рождении ребенка, если ему еще нет 14 лет, или паспорт, если ему от 14 до 18 лет. С 14 лет подросток может самостоятельно открыть счёт или вклад в банке, если у него есть паспорт. Сделать это можно в приложении СберБанк Онлайн или в офисе банка.

Несмотря на то, что вклад открывается родителями, владельцем денег является ребенок. Достигнув 14-летнего возраста, подросток может сам снимать накопленные проценты. С 18 лет владелец накоплений может полностью снять все деньги. Родители тоже могут совершать расходные операции по вкладу ребенка младше 14 лет, но для этого потребуется предоставить письменное разрешение органа опеки и попечительства.

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09.12.2022 09:57

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06.12.2022 17:52

В среду в Челябинской области – морозная погода на фоне высокого давления

06.12.2022 17:50

В Челябинске снесены ларьки-нелегалы

06.12.2022 17:38

Анонсы событий и мероприятий на седьмое декабря (18+)

06.12.2022 17:33

Появилось видео обысков в доме экс-подчиненного Котовой

06.12.2022 17:04

Минус два нелегальных пункта приема металлолома в Челябинске

06.12.2022 16:48

«Пятёрочка» дарит призы за предновогодние покупки

06.12.2022 16:40

Новая школа в Тугайкуле введена в эксплуатацию, но пока дети в ней не учатся

06.12.2022 16:06

Трамваи в Ленинский район Челябинска после десяти вечера ходить не будут

06.12.2022 15:58

Власти Челябинска утвердили место установки памятника погибшим в СВО

06.12.2022 15:54

Детей из Донбасса поставят на горные лыжи в Челябинской области

06.12.2022 15:08

Импровизированную горку у дороги ликвидировала Госавтоинспекция Челябинска

06.12.2022 14:57

Учеников Детской юридической академии Челябинска приняли в курсанты