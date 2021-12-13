Начальник ЮУЖД Игорь Рязанов: системная работа и конструктивный диалог с грузоотправителями стали основой для повышения эффективности перевозок в 2021 году

Рост контейнерных перевозок, начало работы с предприятиями непрерывного цикла и обеспечение грузоперевозок на ЮУЖД в 2022 году обсудили на встрече начальника ЮУЖД Игоря Рязанова с крупнейшими грузоотправителями.

В мероприятии приняли участие представители железной дороги, а также представители грузообразующих предприятий ММК, ЧТПЗ, Уральская сталь, Орскнефтеоргсинтез, филиал «РН-Транс» Бузулук, Газпромтранс, Челябинский цинковый завод, Аккерманн Цемент.

«Хочу поблагодарить всех за совместную работу в течение года, готовность к диалогу и нацеленность на поиск наилучших взаимовыгодных решений», – отметил Игорь Рязанов.

Грузоотправители в своих выступлениях поделились достигнутыми результатами работы, планами на следующий год, а также озвучили актуальные вопросы при организации перевозок грузов.

Игорь Рязанов отметил, магистраль принимает все возможные меры по повышению эффективности перевозок, конструктивному диалогу с грузоотправителями, снятию существующих барьеров и вывозу дополнительных объёмов грузов.

«Мы не ожидали такого результата. За 11 месяцев ММК увеличил погрузку на 19 % к уровню 2020 года, ЧТПЗ – на 41%, Уральская сталь – на 11%. Невзирая на трудности, мы увеличиваем объемы. И в дальнейшем постараемся обеспечить потребности предприятий», - отметил Игорь Рязанов.

По итогу года погрузка на ЮУЖД ожидается не ниже 74 миллиона тонн (+0,4% к 2020 году). За 11 месяцев 2021 года положительная динамика наблюдается в погрузке черных металлов – 15,6 миллиона тонн (+14,6%); нефти и нефтепродуктов – 11,6 миллиона тонн (+11%); руды цветной и серного сырья – 3,1 миллиона тонн (+11,9%); лома черных металлов – 1,1 миллиона тонн (+19,2%); кокса – 737,5 тысячи тонн (+37,7%).

Яркий тренд – контейнеризация. За 11 месяцев 2021 года отправлено 146 контейнерных поездов, что на 35 контейнерных поездов больше (31%), чем за аналогичный период 2020 года. Кроме того, количество сформированных и отправленных контейнерных поездов на договорной основе увеличилось на 14%.

Южно-Уральская дорога стала коридором в транзитном сообщении Китай – Европа. Доля магистрали за одиннадцать месяцев составила 56% от общесетевого показателя, при этом увеличение транзитных контейнеров к прошлому году составило 87 тыс. ДФЭ.

В 2021 году продолжилась работа по новому направлению - создание системы мониторинга бесперебойного транспортного обеспечения предприятий непрерывного цикла производства и поддержания режима их стабильной работы. По Южно-Уральской железной дороге определены 10 предприятий с непрерывным циклом производства, с которыми уже заключатся договоры на погрузку.

На встрече также обсудили синхронизацию проведения ремонтно-путевых работ, чтобы клиенты могли ориентироваться на график путевых работ при планировании перевозок.

В целом, грузоотправители положительно оценили организацию работы и взаимодействие с ЮУЖД.