Натуральное нынче не в цене: фермеры Челябинской области вынуждены сбывать коровье молоко за копейки

Селяне Челябинской области в отчаянии: настоящее коровье молоко нынче не в цене – его закупают у фермеров за копейки.

Жители поселка Сурменевский Верхнеуральского района обозначили общую для всех южноуральских фермеров проблему в группе обращений к губернатору в ВКонтакте «А.Л. Текслер, помоги!» в пятницу, 14 июля:

«У нас проблема с молоком, цена упала до 18 рублей. С чем это связано, никто не может ответить. В 2022 году мы сдавали молоко по 28 рублей, а что происходит в этом году - непонятно. Мы проживаем в поселке, и основной заработок - это сдача молока. Цены в магазинах растут каждый день, и так же в магазинах не упала цена на молоко. А наш труд стоит копейки. Вода стоит дороже! А молокоприемщики постоянно нас обманываю, обещают одну цену – 24 рубля, а в итоге берут по 18 рублей. Помогите нам, пожалуйста».

Жители региона бурно отреагировали на этот пост, делясь своими эмоциями и соображениями по данному вопросу в комментариях.

«Лучше из китайского порошка сделают, чем закупят у своих», - считает Вера Шевелева.

«Сами организуйтесь в кооператив, прекращайте работать на «доброго дядю». Иначе мазохизм получается», - отмечает пользователь по имени Наталья.

«В магазине по 80 рублей порошковое», - констатирует Людмила Точилкина.

«А чем губернатор вам поможет?! Закупают частники, имеют полное право устанавливать любую цену. А если обманывают, берите договор (если он есть) - и в полицию», - советует Виталий Боровинский.

«Чем вам здесь губернатор может помочь? Сам будет закупать у вас молоко или прикажет установить фиксированную закупочную цену? Здесь только вы сами можете изменить положение. Ищите другой сбыт и других перекупщиков, договаривайтесь с молочными заводами на поставку, организуйте собственное производство… Дело-то в чем?» - задается вопросом Лариса Мартыненко-Баженова.

И получает на это следующий ответ от одного из участников обсуждения: «В средствах, во времени, в оборудовании, в договорах. Частник нигде не пробьется… В соблюдении всяких мыслимых и немыслимых норм. Люди даже вкус настоящего молока не понимают, покупают всякую долгосрочную бормотуху, думают - молоко. А животновод загибается. До завода минимум четыре спекулянта, и каждый свою копейку крутит. Этот беспредел можно прекратить, обязать заводы скупать молоко напрямую. Раньше снабженцы были - они этим занимались».

«Никто и никого не имеет право ОБЯЗЫВАТЬ, у кого и по какой цене делать закупки. Плановая экономика - это была прерогатива советских времен. Простите, но сейчас рыночная экономика, и собственника/частника никто не имеет право ни к чему принудить. Вы немного времена перепутали и не учитываете наличие частного бизнеса», - считает Лариса Мартыненко-Баженова, на что ей отвечает этот же пользователь (с ником «Гость»): «Главное забыли: наличие совести - это прерогатива советских времен...».

«Много было постов, как молоко просто выливали на землю – из-за того, как написали, что не принимают молоко на заводах: им (заводам) проще сделать порошковое», - отмечает Наталья Корчагина-Кошкарова.

«А где наше государство, которое обещало регулировать цены на рынке?» - интересуется Татьяна Слесаренко.

«Может, из молока делать сыр и находить через интернет покупателей? У меня знакомые сами для себя так делают: закупают молоко и варят сыр - вкусно получается. А так, на дядю, батрачить – невыгодно. Сельское хозяйство - не выгодное дело. Всю жизнь так было», - считает Татьяна Николаевна.

«Спасение утопающего - дело рук самого утопающего», - уверен Александр Ерёмин.

«Ищите другие рынки сбыта и не будьте дураками. На дураках стоит Россия, - отмечает Евгений Глушков. - Объявление на «Авито» и доставка на дом молока. Весь юг так делает. И никаких налогов».

«Убивают фермерские хозяйства», - сетует Элла Смирнова.

«И так уже ничего нет натурального на прилавке, только у крестьян натуральное», - сокрушается по поводу отсутствия помощи фермерам, производящим молоко, Ольга Махмутова.

«Продавайте сами молоко на рынке. Делайте масло, сметану, кормите скотину», - советует Айслу Байсадакова.

«У кого-то проблемы с ценами, у нас проблема с пастьбой скота - полей нет, все под пахоту забрали», - рассказывает Алёна Бородина.

На жалобу жителей поселка Сурменевский отреагировали и в министерстве экологии Челябинской области, заявив, что с аналогичной проблемой столкнулись селяне не только Южного Урала.

«Большое снижение стоимости молока, которое закупают в личных подворьях, фиксируется также в Башкортостане и Татарстане, других регионах. Еще весной федеральные эксперты обращали на это внимание, так как за последние годы производство молока в России выросло, а в 2022 году рост производства молока был вызван большим урожаем зерновых и кормовых культур», - отметили в минсельхозе региона, подчеркнув, что информация о закупках сухого молока не подтверждается и что, напротив, некоторые производители прибегают к сушке молока в летнее время, чтобы сохранить доход для хозяйств-поставщиков.

Также в минсельхозе региона сообщили, что была проведена рабочая встреча с руководством Магнитогорского молочного комбината в Нагайбакском районе, на которой также отмечалось, что снижение цен обусловлено еще и снижением качества сырья.

«Если этот вопрос будет отрегулирован предпринимателями, которые закупают молоко, и владельцами личных подворий, то цена будет выше», - заявили в министерстве сельского хозяйства Челябинской области.

«Да, в Нагайбакском районе посидели, поговорили, а толку-то? Цена с места не сдвинулась, как была задержка за закуп, так и осталась. Даже эти копейки, и то не отдают вовремя, так что никто не поможет: хозяин-барин», - прокомментировала заявление министерства Валентина Галиулина.

А Татьяна Счастливая и вовсе назвала ответ официального ведомства отпиской, спросив у минсельхоза: «Какое отношение имеет повышенный урожай к удою молока? Сколько в корову корма не пихай, молока больше не станет!».