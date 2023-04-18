Назначены дополнительные поезда из Челябинска на майские праздники

На праздничные и выходные майские дни из Челябинска запустят дополнительные поезда дальнего следования по самым востребованным направлениям - в Москву и Адлер, сообщает в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Поезд № 283/284 отправится из Челябинска в Москву 27 апреля, четвертого и девятого мая. Обратно из столицы он двинется в путь к Южному Уралу 29 апреля, шестого и 11 мая.

Поезд № 477/478 «Челябинск – Адлер» будет отправляться из Челябинска 25 апреля, первого, третьего, седьмого, девятого, 15 и 17 мая. Обратно составы поедут 28 апреля, четвертого, шестого, 10, 12, 18, 20 и 24 мая.

Также дополнительные поезда назначат поезда № 222/221 Оренбург – Тюмень (с прицепными вагонами Оренбург – Челябинск). Составы будут отправляться из Оренбурга 25, 27, 29 апреля. Обратно из Тюмени поезда поедут 27 и 29 апреля, первого, третьего, пятого, седьмого, девятого и 11 мая.

«При фиксировании повышенного спроса в существующие схемы поездов будут включаться дополнительные вагоны, при резком увеличении спроса могут быть назначены новые дополнительные поезда», - отметили в ЮУЖД.

Узнать расписание и приобрести билеты на вышеуказанные поезда Уральского филиала Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК») можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».