18.04.2023
Доброта спасет мир: преподаватели и студенты из Коркино пришли на помощь приюту для собак «Я живой!»
18.04.2023
В Красноармейском районе ограничат движение транспорта на автодороге Р-254
18.04.2023
В Октябрьском районе задержаны браконьеры, убившие трех лебедей
18.04.2023
Искусственный интеллект нарисовал афишу для Камерного театра
18.04.2023
Жителей Челябинской области приглашают к участию в «Диктанте Победы»
18.04.2023
Главный фонтан Челябинска на этой неделе начнут «оживлять» после зимы
Назначены дополнительные поезда из Челябинска на майские праздники
17.04.2023
«Ласточка» сбила школьницу на станции Джабык ЮУЖД
08.04.2023
Пожарный поезд ЮУЖД оказал помощь в тушении пожара в Оренбургской области
05.04.2023
Челябинские железнодорожники напомнили автомобилистам правила пересечения железнодорожных переездов
05.04.2023
На территории НПО «Зюраткуль» тепловоз сошел с рельсов
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023