О новых правилах кредитной кооперации узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, четвертого сентября, в 20.00 и в воскресенье, пятого сентября, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, какие прогнозы звучат относительно очередного изменения ключевой ставки.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: какие шаги намерены предпринять в Европе в рамках так называемого «зеленого курса» и каким он может быть в России; как изменилась работа кредитных кооперативов после вступления в силу поправок в закон «О кредитной кооперации».

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.