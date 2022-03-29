29.03.2022
Алексей Текслер дал поручения по госзакупкам
29.03.2022
О работе в условиях тотальных санкций узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
29.03.2022
Зоозащитники предлагают создать в Челябинской области реабилитационный центр для медведей
29.03.2022
Итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле: выработаны конструктивные решения
29.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 марта
29.03.2022
Пока сотрудники челябинского зоопарка жарко дискутируют, виновник переполоха очаровывает дам
О работе в условиях тотальных санкций узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Минэкологии отреагировало на сигнал челябинца о сливе нечистот в реку
28.03.2022
Делегация Челябинской области отправилась в Крым укреплять дружбу и поздравлять нахимовцев
28.03.2022
Очередная инициатива челябинских властей по оптимизации трамвайных маршрутов выходит боком для пассажиров
25.03.2022
Наталья Котова поздравила работников культуры с профессиональным праздником
25.03.2022
В спецоперации на Украине погибли еще два южноуральца
24.03.2022