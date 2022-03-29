О работе в условиях тотальных санкций узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, второго апреля, в

20.00 и в воскресенье, третьего апреля, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о

том, что говорили на очередном заседании правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области в Абзаково представители бизнеса и власти о жизни в условиях тотальных санкций.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: зачем входящий в состав Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод купил подъемник для детей-

инвалидов; кто вошёл в число победителей престижного журналистского конкурса на призы Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на её страницах в YouTube и ВКонтакте.