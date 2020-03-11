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О реализации в Челябинской области нацпроекта по повышению производительности труда узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

Экономика
Сегодня, 14:49

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 14 марта, в 20.00 и в воскресенье, 15 марта, в 20.00 на 31-м канале, телезрители смогут узнать о том, как в Челябинской области реализуется национальный проект по повышению производительности труда.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: что обсуждали участники первого в Челябинске форума, посвященного проблемам «умного» города; как лучше всего местному бизнесу защитить свою интеллектуальную собственность; что показал год работы в Челябинске отделения Арбитражного центра Российского Союза промышленников и предпринимателей.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Facebook, ВКонтакте.

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