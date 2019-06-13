О важных новостях Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 15 июня, в 20.00 и в воскресенье, 16 июня, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, что как в Челябинске началось трудовое лето.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: с каким багажом Златоустовский машиностроительный завод подошел к своему 80-летию; как прошел региональный этап конкурса «100 лучших товаров России» и почему финансовая грамотность населения так важна для развитие экономики; как реализуется в Озерске благотворительная программа «Росток» Группы ЧТПЗ.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.