Об особенностях цифровизации Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 25 декабря, в

20.00 и в воскресенье, 26 декабря, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, как прошел в Москве очередной съезд Российского Союза промышленников и предпринимателей и что думают о его решениях делегаты от Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: как происходит сопряжение интересов всех участников процесса цифровизации и каковы особенности этого процесса в Челябинске; интервью с основателем проекта «Деловой Урал» Рашидом Усмановым.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

В программе «Символ веры», выходящей на канале ОТВ в субботу, 25 декабря, в 8.45, а также на православном канале «Союз», согласно секте вещания, будет рассказано о том, как прошла встреча с православным поэтом в отделении дневного пребывания Калининского района, организованная социальным отделом Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска. Телезрители также узнают о том, как возрождается духовная жизнь в поселке Булзи Каслинского района и какие связи установились у местной монашеской общины с приходом храма преподобного Сергия Радонежского в Челябинске.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.