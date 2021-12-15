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  • 260-51-33
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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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15.12.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вчера, 14 декабря, в Курчатовском районе Челябинска чествовали спортсменов и физкультурников. Тор
15.12.2021

Спортивный «Оскар» состоялся в Курчатовском районе Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске вчера, 14 декабря, подвели итоги проекта «Школа жизни» для молодых людей с особеннос
15.12.2021

Молодые южноуральцы с особенностями развития стали самостоятельнее благодаря проекту «Школа жизни»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.12.2021

В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 15 школ и 1089 классов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.12.2021

За сутки заболело ковидом 612 южноуральцев, выздоровело 739, умерло 30
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Сбербанк-онлайн
новый сервис
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15.12.2021 12:28

Одолжить деньги жителям Челябинской области поможет новый сервис Сбера «Дать в долг» 

Занять или одолжить деньги жителям Челябинской области стало проще с новым сервисом Сбера «Дать в долг» в Сбербанк Онлайн. Помимо самой возможности перевода денежных средств, сервис позволяет настроить уведомления с напоминанием о возврате долга.
«Практически каждый был в ситуации, когда оказывал финансовую помощь знакомым и близким. И не всегда удобно напомнить человеку о том, что наступила дата возврата. Обе стороны могут попасть в неловкое положение. Но благодаря сервису «Дать в долг» эта проблема уходит. Основной плюс в том, что мобильное приложение без вашего участия вышлет уведомление человеку с датой возврата и суммой», -  рассказал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, чтобы воспользоваться сервисом, выберите нужный чат в Диалогах. Нажмите «+», затем пункт «Дать в долг» и укажите сумму и дату возврата.
Важно, что приложение не списывает деньги со счета, а лишь напоминает о том, что пора вернуть долг. Если человек все же забыл перевести вам деньги, запросите у него нужную сумму в Диалогах в Сбербанк Онлайн. Для этого выберите чат, нажмите «+» и «Запрос денег». После этого введите нужную сумму. 
С более подробной информацией о сервисе можно ознакомиться на сайте в разделе «Частным клиентам».

Сбербанк-онлайн
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
ФКУ Упрдор «Южный Урал» с опережением графика ремонтирует участок федеральной дороги М-5 «Урал» Ч
15.12.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вчера, 14 декабря, в Курчатовском районе Челябинска чествовали спортсменов и физкультурников. Тор
15.12.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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15.12.2021

Южноуральские семьи, воспитывающие детей с фенилкетонурией, будут получать пособие
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске вчера, 14 декабря, подвели итоги проекта «Школа жизни» для молодых людей с особеннос
15.12.2021

Молодые южноуральцы с особенностями развития стали самостоятельнее благодаря проекту «Школа жизни»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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15.12.2021

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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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15.12.2021 15:43

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15.12.2021 13:58

«Ростелеком» рассказал Деду Морозу про самые популярные цифровые подарки к Новому году

15.12.2021 13:10

В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 15 школ и 1089 классов

15.12.2021 13:01

Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве Копейска

15.12.2021 12:59

За сутки заболело ковидом 612 южноуральцев, выздоровело 739, умерло 30

15.12.2021 12:28

Одолжить деньги жителям Челябинской области поможет новый сервис Сбера «Дать в долг» 

15.12.2021 12:18

Главный полицейский Южного Урала представил коллегам новых руководителей в погонах

15.12.2021 12:15

ОНФ помогает многодетной матери из Магнитогорска справиться с тяжелой жизненной ситуацией

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