Одолжить деньги жителям Челябинской области поможет новый сервис Сбера «Дать в долг» 

Занять или одолжить деньги жителям Челябинской области стало проще с новым сервисом Сбера «Дать в долг» в Сбербанк Онлайн. Помимо самой возможности перевода денежных средств, сервис позволяет настроить уведомления с напоминанием о возврате долга.

«Практически каждый был в ситуации, когда оказывал финансовую помощь знакомым и близким. И не всегда удобно напомнить человеку о том, что наступила дата возврата. Обе стороны могут попасть в неловкое положение. Но благодаря сервису «Дать в долг» эта проблема уходит. Основной плюс в том, что мобильное приложение без вашего участия вышлет уведомление человеку с датой возврата и суммой», - рассказал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, чтобы воспользоваться сервисом, выберите нужный чат в Диалогах. Нажмите «+», затем пункт «Дать в долг» и укажите сумму и дату возврата.

Важно, что приложение не списывает деньги со счета, а лишь напоминает о том, что пора вернуть долг. Если человек все же забыл перевести вам деньги, запросите у него нужную сумму в Диалогах в Сбербанк Онлайн. Для этого выберите чат, нажмите «+» и «Запрос денег». После этого введите нужную сумму.

С более подробной информацией о сервисе можно ознакомиться на сайте в разделе «Частным клиентам».