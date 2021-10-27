ПАО «ММК» принимает всероссийский форум по промышленному туризму

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) сегодня, 27-го октября, принимает всероссийский форум по развитию промышленного туризма.

Пленарное заседание форума проходило в офлайн- и онлайн-форматах. С приветственным видеообращением к участникам события обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер, отметивший, что Южный Урал, известный как своими природными красотами, так и развитой индустрией, имеет хорошие перспективы развития промышленного туризма. И сегодня уже около сорока предприятий региона открыли свои двери для туристов.

Приветствуя участников форума в городе трудовой доблести, глава Магнитогорска Сергей Бердников выразил уверенность, что визит гостей подарит им незабываемые впечатления от посещения производственной площадки ММК и достопримечательностей Магнитки. По мнению Сергея Бердникова, развитие промтуризма благоприятно сказывается на инвестиционной и туристической привлекательности города.

Директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив (АСИ) Ольга Захарова отметила, что Челябинская область выбрана площадкой проведения форума не случайно. По её словам, регион – не пилотный проект промтуризма, а новатор и амбассадор развития этого направления благодаря усилиям таких южноуральских компаний, как ММК и ЧТПЗ. Поэтому не случаен и тот факт, что именно в Челябинской области на базе Магнитогорского металлургического комбината создается первый в России центр компетенций по промышленному туризму, который будет выполнять четыре основные задачи.

Центр будет осуществлять методологическую поддержку данного направления, станет демонстрационной площадкой достижений в сфере промтуризма, осуществит сбор лучших российских и международных практик в этой области и, кроме того, станет коллаборацией работы с вузами.

Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук отметил большую роль промышленного туризма в развитии территории. По его словам, экскурсии на предприятия региона пользуются все большей популярностью и одним из лидеров в этом направлении является ММК. Между областью и АСИ заключено соглашение по развитию промтуризма и определены пять пилотных предприятий, на которых внедряются методические рекомендации, разработанные специалистами АСИ.

Как подчеркнул Егор Ковальчук, сам факт открытия производственной площадки для туризма свидетельствует о социальной роли предприятия, которое выражает свою информационную открытость для партнеров, клиентов, будущих работников, что влияет на имидж как самого предприятия, так и на имидж всего региона.

О том, как формировалась одна из лучших в стране практик развития промышленного туризма, рассказал генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. В настоящее время, подчеркнул руководитель комбината, ключевым условием бизнеса является соблюдение принципов устойчивого развития (ESG-подход), основанных на бережном отношении к окружающей среде, заботе о людях. ММК всегда способствовал развитию региона присутствия, повышению социального благополучия жителей и сохранению окружающей среды.

«Мы ведем деятельность в соответствии с общепринятыми принципами устойчивого развития, что с одной стороны предполагает высокую степень открытости нашей компании, а с другой – мы стремимся обеспечить жителей города и региона всем необходимым для комфортного уровня жизни, способствуем развитию малого и среднего бизнеса», – отметил Павел Шиляев.

Именно стремление развивать город в целом, в том числе поддерживать бизнес, трансформировалось, по его словам, в проект по развитию промышленного туризма.

ММК открыл свои двери для туристов в 2018 году. С тех пор было сделано немало. Разработаны семь туристических маршрутов – два детских и пять рассчитанных на взрослых, в том числе новый экскурсионный маршрут ««Легенды и были стальной реки», который включает в себя поездку на катере по Магнитогорскому водохранилищу и знакомство с городом и комбинатом с водной поверхности. Всего с начала реализации проекта промышленную площадку комбината посетили около 17 тысяч человек, в том числе около трех с половиной тысяч детей.

В год 75-летия Великой Победы с учетом пандемических ограничений были представлены четыре виртуальные экскурсии исторического цикла «Маршрут Победы». Данный формат экскурсии будет интересен не только туристам, которые решат посетить ПАО «ММК», но и школьникам, самим работникам предприятия и членам их семей. А английские субтитры сделали экскурсии доступными и для иностранных граждан.

Как рассказал Павел Шиляев, в планах компании – создавать и новые виртуальные экскурсии, а также вместе с городом Магнитогорском создавать общий экскурсионный продукт.

«Промышленный туризм для ММК – не дань моде, а результат системной планомерной работы компании по повышению открытости, устранению экологических и технологических предрассудков в обществе, связанных с деятельностью металлургического производства, – подчеркнул генеральный директор ПАО «ММК». – Мы хотим не просто рассказывать, что ММК - современная и высокотехнологичная компания, которая прилагает огромные усилия в сфере экологической безопасности, но и хотим, чтобы люди имели возможность в этом убедиться воочию».

Помимо приема туристов, ММК может стать местом подготовки кадров, в том числе гидов промышленного туризма. Магнитка уже наработала в этом направлении значительный опыт и компетенции. Есть договоренность о возможности открытия на базе ММК первого в России центра компетенций по промышленному туризму. Центр станет площадкой, где представители различных предприятий смогут обмениваться опытом и узнавать о лучших практиках в этой сфере.

Подготовкой экскурсоводов для работы на промплощадке комбината занимается Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК», вот уже четверть века являющийся одним из лидеров корпоративного образования России. Уже разработана профессиональная программа повышения квалификации «Экскурсовод промышленного туризма». Также обучающиеся смогут пройти практику на производственной площадке ПАО «ММК».

Одна их ключевых тем форума – безопасность и экологичность индустриального туризма. Ей была посвящена отдельная сессия, на которой в качестве спикера выступил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров, рассказавший о мерах по обеспечению безопасности туристов при посещении действующего производства комбината. Этому вопросу уделяется самое пристальное внимание. Группы сопровождает квалифицированный экскурсовод, а автобус с экскурсантами перемещается по территории комбината в сопровождении машины безопасности дорожного движения. Гостям выдается спецодежда, каски и спецобувь по сезону, а также средства индивидуальной защиты и гид-система. Перед началом экскурсии гости предприятия проходят вводный инструктаж по технике безопасности. Каждый посетитель застрахован от несчастных случаев.

В производственных структурных подразделениях определены места для фотографирования – зоны селфи, обозначенные плакатами. Передвижение по подразделениям осуществляется по специально обозначенным пешеходным маршрутам, выделенным зеленым цветом с желтой окантовкой.

Также особые требования предъявляются к эпидемиологической безопасности: обязательное требование для всех гостей – наличие QR-кода или ПЦР-теста, также обязательно ношение маски в течение всего времени пребывания на территории предприятия.

Организаторами двухдневного форума по промышленному туризму выступили Агентство стратегических инициатив (АСИ), правительство Челябинской области, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и администрация города Магнитогорска.

Участниками форума стали около ста человек из различных регионов страны. Помимо представителей Южного Урала, в форуме участвуют делегаты из Москвы и Санкт-Петербурга, Кемеровской, Свердловской, Нижегородской областей, Пермского края, Республик Татарстан, Мордовия, Чувашия, Дагестан – представители региональных органов исполнительной власти, туристической отрасли и крупных корпораций, развивающих направление промышленного туризма.

Сегодня участники, разбившись на несколько групп, совершат экскурсии по производственной площадке ПАО «ММК» и по городскому экскурсионному маршруту.

Завтра, 28-го октября, форум продолжит свою работу в Челябинске, где запланирован ряд экскурсий на производственные предприятия южноуральской столицы.