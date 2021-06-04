Павел Шиляев познакомил страну с туристическими проектами ПАО «ММК»

Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) Павел Шиляев представил туристические проекты ПАО «ММК» на XXIV Петербургском международном экономическом форуме.

С опытом предприятия в сфере промышленного туризма коллег и профильных специалистов Павел Шиляев познакомил в рамках специализированной сессии «Развитие уникального наследия промышленных городов через создание атмосферы современных общественных пространств».

«Понимая интерес горожан и гостей города к Магнитогорскому комбинату как к историческому объекту и действующему современному предприятию, соответствуя принципам устойчивого развития, сознавая социальную ответственность градообразующего предприятия, мы приняли решение о развитии промышленного туризма», - заявил Павел Шиляев.

По его словам, реализация данного проекта - это новый подход к организации посещений ММК, популяризация труда металлургов.

«Необходимо отметить, что повышение туристической привлекательности Магнитогорска способствует как развитию малого и среднего бизнеса, так и города в целом», - отметил Павел Шиляев.

Как напоминает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», промышленные туры, рассчитанные на взрослых и детей, стартовали на комбинате в 2018 году. В связи с угрозой распространения COVID-19 в 2020 году на смену экскурсиям пришли виртуальные посещения предприятия. Наметившееся реальное улучшение эпидемиологической обстановки позволило возобновить экскурсии в апреле текущего года.

К слову, Магнитогорский металлургический комбинат – единственное предприятие черной металлургии в России, которое проводит на промышленной площадке экскурсии для детей в возрасте от шести до 14-ти лет. Ребята могут проехать по маршрутам «У папы на работе» и «В гости к металлургам», включающим посещение научно-технического музея ПАО «ММК» и автобусную экскурсию по территории комбината.

Рассказ экскурсовода о прошлом, настоящем и будущем ММК сопровождается иллюстрациями и показом видеороликов о конкретных металлургических процессах. Взрослым экскурсантам предлагаются маршруты «Укрощение огня» и «Стальная эволюция». Гости могут посетить действующие цеха Магнитогорского металлургического комбината и научно-технический музей. На текущий момент в гостях у ММК побывало более 15 тысяч человек, в том числе около двух с половиной тысяч детей.

На Петербургском международном экономическом форуме был также представлен проект многофункционального парка «Притяжение», инициированный и финансируемый председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым.

В рамках создания в Магнитогорске парка «Притяжение» предполагается комплексное освоение территории площадью около 400 гектаров.

Масштабный и во многом уникальный для России проект развития этой территории позволит создать качественно новую городскую среду, создаст новые возможности для саморазвития горожан, занятий спортом и искусством, для обучения и оздоровления.