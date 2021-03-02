Передовые технологии «Интерсвязи» оценили на всероссийском форуме в Санкт-Петербурге

Представители лидера телекоммуникационного рынка Челябинской области – компании «Интерсвязь» - поделились своим передовым опытом создания и развития «умных технологий» на всероссийском форуме в Санкт-Петербурге «SMART CITY & REGION: Цифровые технологии на пути к «Умной стране».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», в работе форума приняли участие крупнейшие IT-компании, операторы фиксированной и беспроводной связи, производители электронных приборов учёта, представители органов законодательной и исполнительной власти, структур управления национальным проектом «Цифровая экономика РФ». Специалисты компании «Интерсвязь» презентовали два флагманских проекта, которые уже сейчас работают и успешно развиваются в Челябинской области.

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, участие в столь крупном экспертном форуме показало, что компетенции южно-уральских специалистов позволяют уже сегодня решать глобальные задачи, которые только завтра возникнут перед бизнесом. Компания не только создает и развивает обособленные друг от друга «умные технологии», а сразу же ищет возможность объединить их в целостную экосистему. Именно такой подход и является ключом к созданию «Умного города», «Умного региона», а в будущем и «Умной страны». Уникальный опыт южноуральских специалистов высоко оценили все, кто занимается развитием IT-сферы в России.

Руководитель отдела продуктовой аналитики компании «Интерсвязь» Юлия Сметанина на тематической панели рассказала об «Умном ключе». Основной сервис, связанный с синим ключом-таблеткой от домофона позволяет оплачивать проезд в любом общественном транспорте. С момента внедрения технологии челябинцы совершили с ее использованием более 200 тысяч поездок. При помощи приложения компании «Интерсвязь» пользователи могут в одни клик пополнить баланс, проверить историю поездок, заблокировать ключ при утере. В перспективе синий ключ может стать универсальным инструментом по управлению многими сервисами «Умного города». В ближайшее время с его помощью можно будет оплачивать школьные обеды, прокат велосипедов и самокатов, пройти на территорию предприятия, получить скидку в магазинах, интегрировав в девайс бонусную карту. Перспективы развития универсальных ключей стали главными темами форума. Подобные технологии сейчас активно внедряются и совершенствуются в Санкт-Петербурге и Москве, поэтому южноуральский проект вызвал у участников встречи большой интерес.

Директор по развитию цифровых продуктов компании «Интерсвязь» Дмитрий Ботов поделился с экспертным сообществом деталями реализации ещё одного крупного проекта, который связан сразу со множеством различных «Умных сервисов», — мобильного приложения «Интерсвязь. Умный город». В нем в единую экосистему собраны несколько десятков реализуемых на территории Южного Урала технологий. При помощи своего смартфона пользователи могут записаться на приём к врачу, подать заявку в ЖЭК, оплатить коммунальные услуги , узнать ситуацию на дорогах в «Улицах онлайн», подыскать парковочное место, открыв «Умные парковки», пополнить баланс транспортной карты. Приложение уже скачали более полутора миллиона пользователей.