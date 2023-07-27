Помощник президента и губернатор познакомились с работой завода роботов в Челябинске

Помощник президента РФ Максим Орешкин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомились с работой ООО «Завод Роботов». Это первое в России предприятие, специализирующееся на серийном производстве и сборке промышленных роботов-манипуляторов, сообщает пресс-служба главы региона.

В настоящее время предприятием наработаны компетенции по производству четырех модификаций роботов-манипуляторов грузоподъемностью от 30 до 120 килограмм. Одна из таких машин была представлена на стенде Челябинской области в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023».

Роботы-манипуляторы являются высокотехнологичными продуктами, создаваемыми в рамках концепции технологической независимости Российской Федерации. Обладая номинальной грузоподъемностью до 120 килограмм и досягаемостью до 3100 мм, челябинские промышленные роботы не уступают зарубежным аналогам. Они востребованы на современных производствах благодаря своей универсальности и высоким эксплуатационным характеристикам.

После завершения строительства производственного здания и поступления основного оборудования на предприятии планируют выпускать 600 роботов различных модификаций в год.