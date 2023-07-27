27.07.2023
Гусеница большой гарпии: увидеть и не забыть
27.07.2023
На Таганае распустились орхидеи с одурманивающим нектаром
27.07.2023
Челябинские КВНщики выступят на «Голосящем КИВИНе-2023»
26.07.2023
СКР и прокуратура контролируют ход расследования уголовных дел по ДТП с шестью пострадавшими
26.07.2023
Магнитогорцы обеспокоены ухудшением состояния реки Урал
26.07.2023
В Челябинске экс-преподаватель вуза предстанет перед судом за получение подкупа
Помощник президента и губернатор познакомились с работой завода роботов в Челябинске
Челябинская область активно модернизирует объекты культуры в рамках нацпроекта
26.07.2023
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023