Предприниматели Челябинской области смогут получить льготные займы по программе «Кооперация»

В Челябинской области стартовала программа льготного заемного финансирования «Кооперация». Средства смогут получить малые и средние предприятия, обеспечивающие своей продукцией других отечественных производителей.

На Южном Урале за последние годы создана и эффективно функционирует система мер поддержки промышленных предприятий.

«Новая программа «Кооперация» – одна из мер поддержки, направленная на развитие промышленного потенциала Челябинской области. Она будет способствовать созданию, расширению или модернизации производств на Южном Урале, обеспечивать устойчивость и стабильность экономики», - отметил первый заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию Владимир Перезолов.

Программа «Кооперация» была утверждена в конце сентября наблюдательным советом Государственного фонда развития промышленности Челябинской области.

В рамках этой меры поддержки предприятия смогут получить льготные займы на сумму от пяти до 30 миллионов рублей на срок до трех лет по ставке 1% годовых без софинансирования.

Условием предоставления займа может быть поручительство ключевого потребителя – крупного системообразующего промышленного предприятия Челябинской области. Средства займа можно направить на приобретение промышленного оборудования, его монтаж, наладку и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства (до 100% займа), а также на закупку расходных материалов, сырья и комплектующих для выпуска продукции (до 30% займа).

За семь месяцев 2023 года на Южном Урале отмечен рост промышленного производства на 111%.

«Драйверы роста в нашем регионе – это крупные системообразующие предприятия. Выпуск части комплектующих, проведение ремонтных работ и многие другие задачи они делегируют надежным поставщикам – малым и средним производственным предприятиям. В результате такого взаимовыгодного сотрудничества решаются задачи крупных предприятий, и они дальше развиваются, при этом малый и средний бизнес обеспечивается заказами. МСП сегодня разрабатывают и внедряют уникальные инновационные продукты», - рассказал Владимир Перезолов.

По словам парламентария, программа «Кооперация» будет способствовать укреплению таких производств, их дальнейшему развитию. Кроме того, она усилит внутрирегиональные кооперационные связи, значительно снизит риск остановки производственного цикла на крупных промышленных предприятиях из-за отсутствия комплектующих или агрегатов.

«Система мер поддержки реального сектора экономики и дальше будет развиваться и совершенствоваться», - заверил депутат.