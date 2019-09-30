Предприниматели Златоуста требуют увеличить срок лицензий на производство холодного оружия
Экономика
Сегодня, 16:32

В ходе встречи уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александра Гончарова с бизнес-сообществом  Златоустовского городского округа местные предприниматели попросили ускорить решение вопроса об увеличении срока действия сертификации на холодное оружие, изготавливаемое в качестве сувенирной продукции.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь бизнес-омбудсмена Ольга Смирнова, сейчас сертификат на выпуск каждого изделия златоустовским оружейникам приходится подтверждать каждые два-три года, уплачивая пошлины по семь- десять тысяч рублей. При этом в производстве постоянно находятся до 30 моделей, выпускаемых не одно десятиление по неизменным технологиям и  из традиционных материалов.

По словам Александра Гончарова, эта  проблема признана системной, но ввиду сложности, пока не решена. Работа по ее решению будет продолжаться. Во встрече приняли участие заместитель главы Златоустовского городского округа по стратегическому развитию и инвестициям Вера Гусева, начальник управления экономической политики аппарата Законодательного Собрания Челябинской области Светлана Савина, депутат ЗСО, представляющая интересы жителей Златоустовского округа Ольга Мухометьярова, вице-президент регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Ларин, представители региональных минэкономразвития и министерства тарифного регулирования и энергетики, УФАС, УФНС, ГКУ, представители Южно-Уральской ТПП, «Деловой России». Златоуст – один из опорных городов для экономики Челябинской области, который находится под пристальным вниманием и главы региона и аппарата уполномоченного в целях улучшения условий для ведения бизнеса и  повышения конкурентоспособности продукции.

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