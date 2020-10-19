Предпринимателям Челябинска дали сто миллионов рублей на зарплату сотрудникам

Предприниматели Челябинска в условиях пандемии коронавируса продолжают получать кредиты на выгодных условиях для выдачи зарплаты сотрудникам.

За прошедшую неделю представителям бизнеса было выдано 27 миллионов рублей под ноль процентов годовых (всего с апреля этого года на текущую дату сумма кредитов составила 510 миллионов рублей).

О мерах поддержки предпринимателей на аппаратном совещании в администрации Челябинска сегодня, 19-го октября, сообщил заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

Кредитов на зарплату под два процента годовых в Челябинске было выдано за неделю на сумму 72 миллиона рублей, за весь период – на сумму три миллиарда 45 миллионов рублей.

«Это «живые» деньги, которые поступили в экономику Челябинска», - отметил Олег Извеков.