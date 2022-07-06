Предприятия Челябинской области укрепляют свое финансовое состояние

Предприятия Челябинской области укрепляют свое финансовое состояния, о чем свидетельствуют результаты экспресс-анализа Контрольно-счетной палаты региона за январь-апрель текущего года.

Мониторинг финансовых результатов деятельности предприятий Южного Урала показал, что в сравнении с январем-апрелем 2021 года совокупная прибыль предприятий выросла на 42 миллиарда рублей (плюс 30 процентов) и составила 182 миллиарда рублей.

При этом, размер убытков, зафиксированных предприятиями Челябинской области, снизился за вышеуказанный период на три миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 14 процентов).

Доля прибыльных организаций также увеличилась и составила 71,8 процента к общему числу предприятий (в 2021 году – 69 процентов).

Платежная дисциплина предприятий Южного Урала, по данным КСП региона, также демонстрирует положительные тенденции: просроченная задолженность по кредитам снизилась на четыре миллиарда рублей (на 13 процентов).

Полученная предприятиями прибыль более, чем в девять раз перекрывает имеющиеся убытки.

Комментируя итоги рейтинга эффективности реализации промышленной политики в Челябинской области, губернатор Алексей Текслер заявил, что несмотря на высокое место в рейтинге региону еще есть над чем работать.