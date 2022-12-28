Предприятиям Челябинской области компенсировали 145 миллионов «на науку»

Самой востребованной мерой поддержки промышленных предприятий Челябинской области в этом году стало возмещение затрат на научные разработки. Двадцать компаний смогли вернуть в свой бюджет 145 миллионов рублей за счет Фонда развития промышленности (ФРП) Челябинской области. Адресаты помощи фонда наладили выпуск импортозамещающей продукции.

«В этом году наш Фонд запустил несколько новых мер господдержки, включая ряд программ с невозвратным финансированием. И гранты на возмещение части затрат по научным исследованиям и конструкторским разработкам оказались настолько востребованными, что мы буквально друг за другом провели сразу три конкурса», - сообщил директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.

Помощь ФРП получили предприятия легкой промышленности, машиностроительной и приборостроительной отраслей, производители медицинской продукции.

В финале этого года, в декабре грант получила компания «ДСТ ТЕХИНКОМ СМ» специализирующаяся на разработке и производстве спецтехники для нужд министерства обороны РФ, на проект системы дистанционного управления трактором.