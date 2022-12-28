28.12.2022
50 тысяч номеров газет теперь в распоряжении жителей Челябинской области
28.12.2022
Снова доступен: скачивать Windows можно без VPN
28.12.2022
График выплат пенсий за январь обнародовал ПФР по Челябинской области
28.12.2022
Елка желаний: дочь бойца СВО Аяна из Челябинской области получила синтезатор
27.12.2022
Металлурги ЧЦЗ исполнили новогодние желания воспитанников Центра помощи детям в Карабаше
27.12.2022
Мобильные привычки жителей Челябинской области изменились в 2022 году
Предприятиям Челябинской области компенсировали 145 миллионов «на науку»
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022