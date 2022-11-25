25.11.2022
В правительстве Челябинской области высоко оценили природоохранную деятельность ММК
25.11.2022
Полицейские исполнили мечту маленького жителя Трехгорного
25.11.2022
В Челябинской области снижается число заболевших ковидом
25.11.2022
Пьяный житель Сатки украл ящик с пожертвованиями
25.11.2022
Автозавод «Урал» получил самый крупный заем в истории ФРП Челябинской области
25.11.2022
Челябинцев приглашают на каток в парке Терешковой, чтобы загадать новогоднее желание
Автозавод «Урал» получил самый крупный заем в истории ФРП Челябинской области
К реализации проекта импортозамещения планируется подключить ЧКПЗ, ММК, ЧМК, ГРЦ Макеева и другие предприятия
15.04.2022
Алексей Текслер призвал машиностроителей поддержать коллективы предприятий
30.12.2021
Автозавод «УРАЛ» уходит в корпоративный отпуск, но ряд подразделений продолжит работать
17.11.2021
Автозавод «УРАЛ» увеличивает экспортные поставки
03.09.2021
Автозавод «УРАЛ» представит перспективные новинки на выставке «Comtrans-2021»
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022