Автозавод «Урал» получил самый крупный заем в истории ФРП Челябинской области

Автомобильный завод «Урал» (Челябинская область) получил крупнейший в истории регионального Фонда развития промышленности заем. Семь миллиардов на проект локализации импортозамещения, который полностью избавит предприятие от необходимости приобретать зарубежные комплектующие.

Такая информация прозвучала в Кремле на встрече директора федерального Фонда развития промышленности Романа Петруцы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным при обсуждении поддержки предприятий.

Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, автозаводу «Урал» крупный заём Фонда позволил локализовать импортозамещающее производство мостов и осей для автомобилей и строительно-дорожной техники.

«К 2025 году мы планируем полностью освоить производство мостов у нас на автозаводе. Сейчас уже есть полностью готовые модификации и уже идет процесс перехода к серийному их производству. Благодаря этому проекту мы сможем повысить грузоподъемность нашей техники до 50 тонн, а также расширить номенклатуру выпускаемых автомобилей дорожной гаммы», – делится генеральный директор АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев.

На первом этапе проекта будет изготовлено 11 модификаций мостов принципиально разной конструкции. На сегодняшний день готовы и полностью испытаны четыре из них. Пока предприятие закупает мосты в Китае.

«Это принципиально значимый не только для самого завода, но и для всего региона и даже страны проект. Работа над таким производством в автомобилестроительной отрасли потребует кооперации многих крупных промышленных предприятий и ведущих ВУЗов Южного Урала. В реализации будет задействован ЧКПЗ, с участием которого будут изготавливаться паковки, отливки, листовые штамповки и другие заготовки для комплектования новых мостов. Планируется привлечь ММК, ЧМК, Челябинский завод дорожных машин, АО «РЭД» и ГРЦ им. Макеева, плюс малые и средние предприятия, включённые уже в их производственные цепочки. Рост объёмов выпуска продукции и её качества позволит выйти на новые рынки, а самое главное, создать новые рабочие места и обеспечить социально-экономическую стабильность городов нашей области», – комментирует директор регионального ФРП Сергей Казаков.