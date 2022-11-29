29.11.2022
Продукцию ООО «ММК-УГОЛЬ» оценили на самом высоком уровне
29.11.2022
Мировая премьера: в Челябинске ставят балет «Бесприданница»
29.11.2022
Сотрудники Исторического музея Южного Урала покорили «Нарядную Русь»
29.11.2022
В Челябинске временно приостановят обслуживание 16-го автобусного маршрута
29.11.2022
В Челябинске отменяют автобусный маршрут №77
28.11.2022
Челябинский монастырь получил в дар икону, писанную на Святой Горе Афон
Продукцию ООО «ММК-УГОЛЬ» оценили на самом высоком уровне
Угольному концентрату марки Ж присвоили знак «100 лучших товаров России»
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022