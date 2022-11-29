Продукцию ООО «ММК-УГОЛЬ» оценили на самом высоком уровне

Качество продукции ООО «ММК-УГОЛЬ» (входит в Группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Челябинская область) оценили на самом высоком уровне.

По итогам всероссийского конкурса компанию признали одним из лучших производителей страны, а ее продукции - угольному концентрату марки Ж - присвоили товарный знак «100 лучших товаров России».

Награда престижного конкурса, учрежденного госкомитетом РФ по стандартизации и метрологии (ныне - Росстандарт), Академией проблем качества и редакционно-информационным агентством «Стандарты и качество», подтверждает высокую конкурентоспособность продукции ООО «ММК-УГОЛЬ» и свидетельствует о соблюдении компанией всех требований технических регламентов и стандартов.

Как отметил директор ООО «ММК-УГОЛЬ» Владимир Харченко, угольный концентрат марки Ж является ценным сырьем для металлургической промышленности, а его качество соответствует мировым стандартам. Для этого концентрата характерно низкое содержание летучих веществ и влаги, а зольность - всего до восьми с половиной процентов.

Появление на угольном рынке этого уникального продукта – результат масштабного технического перевооружения, которое компания проводила на протяжении нескольких лет. Благодаря реконструкции обогатительная фабрика, одна из старейших в Кузбассе, вошла в число лучших как эффективное и экологичное производство.

В 2022 году ежегодному всероссийскому конкурсу «100 лучших товаров России» исполняется 25 лет. Его целью является расширение производства конкурентных товаров и технологий с высокими качественными характеристиками. Конкурс проводится в два этапа на региональном и федеральном уровнях среди предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей различных организационно-правовых форм собственности, осуществляющих производство продукции или оказание услуг.