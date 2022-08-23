Профсоюзы: работодатель обязан индексировать заработную плату

К юристам профсоюза Челябинской области обратилась местная жительница, которая пожаловалась на то, что зарплата не повышается уже несколько лет. Она потребовала провести индексацию. В ответ работодатель утверждает, что у него нет такой обязанности – ведь такое обязательство не прописано ни в локальных нормативных актах, ни в коллективном договоре. Обязан ли работодатель проводить индексацию?

Юрист федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова сразу отметила, что индексация зарплаты работника – это обязанность работодателя.

«Посмотрим внимательно на формулировку ст. 134 ТК РФ, особенно первую ее часть: «Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, другие работодатели – в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами», - говорит Ольга Меньшикова.

В этой формулировке не содержится «волшебных» слов «вправе», «может» и так далее. Никакой свободной трактовки работодателем этого вопроса не предусмотрено. Согласно закону, он должен принимать меры для повышения реального уровня зарплаты.

Кстати этой же позиции придерживается и Конституционный Суд РФ. Так, например, в определении КC РФ от 19 ноября 2015 г. № 2618-О прямо подчеркнуто: предусмотренное ст. 134 ТК РФ правовое регулирование не позволяет работодателю, не относящемуся к бюджетной сфере, лишить работников предусмотренной законом гарантии и уклониться от установления индексации.

Отсутствие порядка индексации заработной платы зачастую приводит к нарушению прав работников.

Тем не менее, в трудовом кодексе прямо говорится, что работодатель обязан разработать соответствующий локальный нормативный акт, если порядок индексации не прописан в коллективном договоре. Этой же позиции придерживается и Роструд.

Часто в коммерческих организациях возникает конфликт из-за неопределенной формулировки в ТК о том, что работодатели, не относящиеся к бюджетной сфере, проводят индексацию в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Работники требуют индексации, – а работодатели не проводят ее, они намеренно не включают соответствующие пункты ни в колдоговор, ни в локальный нормативный акт.

Отсутствие установленного у работодателя порядка индексации (или иной меры повышения) может повлечь за собой привлечение к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП с вынесением предписания об устранении допущенного нарушения.