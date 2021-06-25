«Пятёрочка» представила обновлённую программу лояльности

Торговая сеть «Пятёрочка» перезапустила программу лояльности. Теперь каждому участнику будут присваивать тот или иной уровень в зависимости от суммы покупок за предыдущий календарный месяц.

Новая программа лояльности пятиуровневая, присвоение уровня зависит от объёма совершенных гостем покупок в предыдущем месяце. При сумме покупок от 1 до 999 рублей гостю назначается первый уровень, до 2 999 – второй, до 4 999 – третий, до 9 999 – четвертый, свыше 10 000 – пятый уровень.

В соответствии с уровнем гостю будет начисляться кешбэк за покупки в виде баллов. Базовое начисление для всех уровней составляет 0,5% от стоимости товаров. При каждый покупатель может выбрать одну категорию товаров для получения повышенного кешбэка в десять процентов. Кроме того, начиная со второго уровня участники смогут выбрать ещё одну или несколько категорий товаров с кешбэком от 2 до 5% (% кешбэка и количество категорий, которые можно выбрать, также зависят от уровня).

«Новые условия программы лояльности отвечают современным трендам, более гибкие и учитывают в первую очередь интересы гостя, который сам может выбирать то, что ему нужно. Всё это удобно и интуитивно понятно реализовано в интерфейсе нашего мобильного приложения. Надеюсь, что с новыми условиями покупки в «Пятёрочке» станут ещё более приятными, и мы порадуем наших гостей, помогая им экономить каждый день», - комментирует директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Добавим, что, если гость забыл или не успел сделать свой выбор категорий для повышенного кешбэка с 25 числа текущего месяца по пятое число будущего месяца, система выберет категории самостоятельно с учетом покупательских предпочтений пользователя.

Более подробно об условиях новой программы лояльности – на сайте.