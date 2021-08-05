05.08.2021
Рекомендации южноуральцам от эксперта Сбер Управление Активами
05.08.2021
ВТБ: объем автокредитов в Челябинской области вырос на треть
05.08.2021
В 1 полугодии ЮУЖД повысила производительность труда и выполнила все соцобязательства
05.08.2021
В Челябинской области в ДТП с легковушкой и внедорожником погиб подросток
05.08.2021
Южноуральцы могут подать заявления о включения в список избирателей по месту нахождения
05.08.2021
Сто кустов конопли и десять килограммов марихуаны полицейские нашли у жителя Увельского района
Рекомендации южноуральцам от эксперта Сбер Управление Активами
03.08.2021
Южноуральцы смогут обменять бонусы от СберСпасибо на бытовую технику
29.07.2021
Cбер выдал больше 800 тысяч карт «Мир» в Челябинской области
14.07.2021
Как получить подарки Сбера при оформлении выплаты на детей от государства
12.07.2021
Сбер подвел итоги «Иннопром-2021»
В Челябинской области растет число ковидных пневмоний среди дошкольников, подростков и пожилых людей
05.08.2021
Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной
04.08.2021
Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
04.08.2021
Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли
04.08.2021
Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города
03.08.2021