Рекомендации южноуральцам от эксперта Сбер Управление Активами

В Челябинской области с начала года доля инвестиций в ПИФы акций выросла на 29%, а их объем по состоянию на июль 2021 года превышает 430 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, по итогам полугодия 2021 года российский фондовый рынок показал положительную динамику на фоне восстановления глобальной экономики, роста сырьевых активов и, в частности, роста цен на нефть и газ. Данная тенденция сопровождалась не только ростом котировок акций компаний, но также активной инвестиционной деятельностью: были проведены несколько крупных IPO компаний, отмечается постоянный рост доли активных инвесторов в акции.

С начала года в России самыми доходными стали финансовый сектор и сектор недвижимости, где лидерами оставались компании застройщики, которые на фоне низких ставок по ипотеке и льгот со стороны правительства, смогли значительно нарастить объемы строительства жилья. Среди отстающих отраслей - электроэнергетика и телекоммуникации на фоне отсутствия значимых новостей в этих секторах.

По оценке эксперта компании «Сбер Управление Активами» Евгения Линчика следующие полгода будут более волатильными, в силу следующих факторов: рост инфляционных ожиданий во многих странах, включая Россию, который в нашем базовом сценарии, является временным фактором, а также восстановление мировой экономики после локдауна и, как следствие, некоторое ужесточение монетарной политики. Все это должно привести к повышенной волатильности на рынках акций. Сырьевой сектор в таких условиях должен себя неплохо чувствовать: хеджирование инфляции приводит к спросу на сырьевые активы со стороны финансовых институтов, а восстановление глобальных экономик также поддерживает спрос на сырье.

На этом фоне во втором полугодии прогнозируется опережающий спрос на сырьевые активы: компании нефтегазового сектора («Газпром» на 10%-15%, «Новатэк» - 5-10%, «Газпром нефть» на 10-15%, «Роснефть» на 10-15%) и добывающих компаний за исключением золота («Норильский никель» 5-10%, «Алроса», на 5-7% «Северсталь» 5-10%). Также эксперт позитивно оценивает динамику финансового сектора, где ожидается опережающий спрос на услуги финансовой отрасли. Так, довольно высокий потенциал роста демонстрируют акции СберБанка (потенциал роста 15-20%) и ВТБ с ожидаемым ростом котировок до конца года на 10-15%. После снижения инфляционного давления ожидается неплохой спрос в компаниях розничной торговли (Пятерочка, Магнит), которые предлагают высокий дивиденд и торгуются по мультипликаторам значительно ниже исторических значений и международных аналогов. По-прежнему отсутствуют факторы роста в электроэнергетике и телекоме. Таким образом, в целом во втором полугодии инвестиционная привлекательность останется почти в тех же секторах, что и в начале года.