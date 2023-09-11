11.09.2023
Консультация юриста: может ли работодатель отказать магистранту в ученическом отпуске
11.09.2023
Искать квалифицированных специалистов ММК помогает робот-рекрутер
11.09.2023
Пресечены очередные атаки ВСУ по объектам в Белгородской области
10.09.2023
В Челябинской области выборы завершены, начался подсчет голосов
10.09.2023
В Челябинске ликвидируют последствия субботнего ливня (ВИДЕО)
10.09.2023
Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска завершат в ноябре 2023 года
Ревизоры КСП пришли с проверкой в администрацию Кусинского района
06.09.2023
КСП начала проверку расходов бюджетных средств в Нагайбакском районе
29.08.2023
В Кыштыме возбудили дело о хищениях при благоустройстве парка
22.08.2023
КСП проверит расходы Еткульского района на обеспечение жильем детей сирот
17.08.2023
Апелляционный суд отменил решение о ликвидации КСП Миасса, но точку ставить рано
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023