Ревизоры КСП пришли с проверкой в администрацию Кусинского района

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области начинают проверку в администрации Кусинского района. Проверят всех главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования, а также их отдельные подведомственные учреждения, сообщается в Telegram-канале КСП региона.

«Приступаем к проведению ревизии в Кусинском муниципальном районе», - сообщает Telegram-канал КСП.

Ревизоры проверят законность, целевое и эффективное использование бюджетных средств, расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, расходы на социальную защиту населения, образование, спорт, культуру, строительство и благоустройство, а также эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками.

Аудиторы также проверят государственные закупки, национальные проекты и другие вопросы исполнение доходной и расходной части бюджета.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2023 год (пункт 1.3.1).