«РИА Рейтинг» оценило долговую нагрузку Челябинской области

Челябинская область сохраняет позиции региона с высокой долговой устойчивостью и входит в число территорий, имеющих экономически безопасное отношение размера госдолга к собственным доходам.

Таковы итоги первого полугодия 2021 года, опубликованные агентством «РИА Рейтинг».

По данным аналитиков, оценивших уровень долговых обязательств в субъектах страны, отношение госдолга Челябинской области к налоговым и неналоговым доходам бюджета составило 16,9%. Регион занял 17-ую строчку общего рейтинга, который составлен в порядке возрастания этого показателя и отражает распределение региональных долгов, а также их динамику в первом полугодии 2021 года.

«Результаты рейтингования подтверждают высокую долговую устойчивость региона, являются отражением той финансовой политики, что ведется в Челябинской области, – отмечает министр финансов региона Андрей Пшеницын. – Даже в условиях пандемии размеры госдолга остаются на экономически безопасном уровне, обслуживание имеющихся обязательств не обременительно для бюджета».

Как сообщает пресс-служба минфина Челябинской области, по данным на первое июля 2021 года государственный долг Челябинской области составил 25,4 миллиарда рублей. Бо́льшая часть госдолга приходится на реструктуризированные до 2029 года бюджетные кредиты и условные обязательства в виде госгарантий. Коммерческий долг региона минимален – не более 5% от собственных доходов.