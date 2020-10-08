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Россети обеспечили электроснабжение многоквартирного дома с двором-парком в Южноуральске

Экономика
Сегодня, 14:54
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В центре города Южноуральск Челябинской области обеспечено электроснабжение нового многоквартирного четырехэтажного жилого дома с первым в городе двором парком. Технологическое присоединение к электросетям выполнили специалисты производственного отделения «Троицкие электрические сети» филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Как сообщили в пресс-службе Челябэнерго, в новом жилом доме 68 квартир и 13 нежилых помещений с первым в Южноуральске двором-парком (объединяет детские и игровые площадки, «зеленые зоны» для отдыха, спортивные площадки). Он построен в престижном микрорайоне «Рассветный», расположенном в центре города.

В целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объекта специалисты «Россети Урал» разработали технические условия для присоединения к электрическим сетям и обеспечили объект второй категорией надежности электроснабжения.

Общая максимальная мощность присоединённого объекта составляет 146 кВт

Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Подключение к электрическим сетям компании нового жилого дома с двором-парком позволило повысить уровень жизни и комфортное проживание более 200 новоселов и обеспечить развитие ряда предприятий малого и среднего бизнеса.

 

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