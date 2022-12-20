С бизнес-миссией в Гомеле побывали промышленники Челябинской области

Очередная бизнес-миссия предпринимателей и промышленников Челябинской области в Белоруссию завершилась. На этот раз южноуральцы провели деловые переговоры с потенциальными поставщиками станков и оборудования для производственных площадок.

Представители ЧТЗ, автозавода «Урал», радиозавода «Полет», компании «МЕТЧИВ» «пощупали руками» производство на «Гомельском заводе станков и узлов», «Гомсельмаше», «СтанкоГомеле», компании «САЛЕО Гомель» и побывали в "Институте Белоргстанкинпром".

Гомельчанам предложили дорожную технику и грузовые автомобили, металлопрокат, различные радиомаяки, дальномеры, системы посадки для аэропортов.

«Сюда мы приехали с конкретной задачей – наладить бизнес-кооперацию. Мы привезли ряд крупнейших заводов Челябинской области, которые стоят на пороге модернизации, расширения производства, которым крайне интересно иметь партнеров по станкостроению, по обновлению мощностей, и таких партнеров, мы считаем, в первую очередь можно найти именно в Гомельской области», - отметила вице-президент ЮУТПП Наталья Осипова.

Как сообщили в ЮУТПП, предварительные договоренности – весьма позитивные.

Это вторая бизнес-миссия в Белоруссию, первая состоялась всего месяц назад и состояла от широкого круга представителей не только бизнеса, но и культуры региона, а возглавлял ее губернатор Челябинской области Алексей Текслер.