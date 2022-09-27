Сети газопотребления – регистрируем как ОПО

Наиболее распространенный вид ОПО – это сеть газопотребления. В процентном соотношении такие опасные объекты производства доходят до 80% от общего количества заявленного к специальному учету в Ростехнадзоре оборудования.

В соответствии с Техрегламентом № 870 сеть газопотребления рассматривают в единстве сооружений, газопроводов, специфических устройств. Размещается все это на единой площадке и предназначается для передачи газа. Отключающее устройство, от которого транспортируется газ, находится на границе сетей его распределения и потребления. Конечная точка – это отключающее устройство перед оборудованием газоиспользования.

Определение объектов

С 2016 года в связи с внесенными в законодательство РФ изменениями в числе ОПО не идентифицируют объекты сетей газо- распределения и потребления, предназначенные для работы при давлении газа, не превышающего 0,005 МПа. Принципиально по-другому устанавливается и присваивается класс опасности сети, для которого ранее приходилось производить расчеты, приводившие к ошибкам.

Чтобы правильно идентифицировать сети по характеристикам давления газа в рабочем состоянии и установления точного класса ОПО, хозяину оборудования поможет изучение Технической документации элементов газовой сети (газопроводов, котлов), сведений-характеристик ОПО, акта ввода в эксплуатацию.

В соответствии с действующим законодательством в сфере промышленной безопасности (Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ), если ОПО сети газопотребления отнесены к опасным объектам, их обязательно регистрируют в Ростехнадзоре.

Перечень необходимых документов

Чтобы регистрация и дальнейшая эксплуатация сети газопотребления происходила на законных основаниях, каждый балансодержатель подобного оборудования должен иметь всю обязательную документацию, включая нормативную, техническую, разрешительную.

Ростехнадзор, проведя регистрацию опасного объекта, направляет в хозяйствующую организацию соответствующее свидетельство. Данный документ подтверждает, что сеть прошла процедуру, информация о ней внесена в госреестр опасных производственных объектов. Учетные карты, сведения с характеристиками зарегистрированного оборудования и отметкой Ростехнадзора прилагаются к свидетельству.

Еще одним документом, обязательным для эксплуатирующей сети газопотребления организации, является лицензия. Выданное Ростехнадзором разрешение подтверждает право субъекта выполнять работы на опасном объекте по его прямому назначению. Получение лицензии регламентировано законом РФ от 04.03.2011 № 99.

Руководство организации, имеющей на балансе ОПО, не может пренебрегать Положением, регламентирующим осуществление производственного контроля. Данный документ содержит нормы и требования к должностным обязанностям сотрудников, ответственных за производственную безопасность, связанную с эксплуатацией ОПО. Требование иметь такой документ владельцу сетей газопотребления предъявляет статья 11 закона 116-ФЗ.

Положение должно учитывать соответствующие пункты Приказа, изданного Ростехнадзором 15.12.2020 № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности».

На предприятии также необходимо наличие Положения о техническом расследовании причин аварий, инцидентов на ОПО, плана мероприятий по их локализации, а также ликвидации последствий.

Ответственность за своевременную регистрацию сети газопотребления как ОПО в Ростехнадзоре возложена на руководителя эксплуатирующей организации. Учитывая объемы производимых работ, необходимость прохождения затратных по времени процедур, обязательные учетные действия можно поручить специализированной компании Бизнеслоцман, оперативно и качественно решающей подобные задачи.