Скоков пообещал сотрудникам ППС дополнительные ежеквартальные выплаты

Новый начальник регионального ГУ МВД Михаил Скоков начал знакомство с Челябинском. Он посетил с рабочими визитами районные отделы полиции и познакомился с личным составом. Сотрудников патрульно-постовой службы ожидают дополнительные ежеквартальные выплаты к денежному довольствию, а в «Парковом» может появится новый отдел полиции.

Главный полицейский встретился с личным составом подразделений, уточнив у сотрудников, с какими сложностями они сталкиваются в повседневной служебной деятельности, поручив руководителям служб принимать исчерпывающие меры по созданию благоприятных условий для организации эффективной работы полицейских.

В ходе инспектирования отделов полиции Михаил Скоков проверил организацию работы дежурных частей, ознакомился с порядком ведения служебной документации, посетил рабочие кабинеты, заслушал доклады начальников подразделений о принимаемых мерах по охране общественного порядка на обсуживаемой территории.

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«Михаил Скоков акцентировал внимание на том, что в целях материального стимулирования сотрудников патрульно-постовой службы полиции, развития данного подразделения и привлечения в его ряды молодых кадров, будут организованы дополнительные ежеквартальные выплаты к денежному довольствию. В целях реализации инициативы Михаил Скоков уже провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области, на которой обсудил выделение денежных средств. Алексей Текслер данную инициативу поддержал», - сообщили в региональном полицейском главке.

Также главный полицейский Челябинской области сообщил, что, изучив структуру полиции Челябинска, он принял решение о создании нового отдела полиции в микрорайоне «Парковый», который будет способствовать повышению безопасности проживающих в районе горожан и перераспределению нагрузки полицейских. Уже на ближайшем совещании при губернаторе региона Михаил Скоков вынесет данную инициативу на повестку заседания в целях обсуждения различных аспектов по строительству и вводу в эксплуатацию нового объекта.

В ходе дальнейшего общения с личным составом начальник ГУ МВД региона довел до полицейских требования о необходимости незамедлительного реагирования на заявления и обращения граждан о преступлениях и правонарушениях, выезде следственно – оперативной группы на место происшествия в максимально короткое время.

«Главными принципами служебной деятельности каждого сотрудника полиции Южного Урала должны стать открытость и прозрачность при выполнении служебных обязанностей, вежливое и корректное общение с гражданами, скорейшее оказание помощи и всестороннее погружение в проблему обратившегося человека», - сказал Михаил Скоков.

Также Михаил Скоков отметил особый вклад ветеранов службы, которые и в настоящее время передают свой бесценный опыт молодым полицейским, поручив начальникам отделов полиции оказывать всестороннюю поддержку и помощь ветеранам органов внутренних дел.

Напомним, что Михаил Скоков занял место Андрея Сергеева, который переведен в Северную Осетию.