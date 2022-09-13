13.09.2022
После вмешательства прокуратуры в Сатке ликвидировали несанкционированную свалку
13.09.2022
Для школьников: в Доме актёра пройдёт кастинг в Театральную школу
13.09.2022
Специалисты Челябэнерго обеспечили надежное электроснабжение ФОКа в Кусе
13.09.2022
Сравнивая старые карты: Как рос Челябинск
13.09.2022
ВТБ прогнозирует рост спроса россиян на кредитные карты
13.09.2022
Челябинцев ждут «Буян-2022» и детский чемпионат по конному спорту
Специалисты Челябэнерго обеспечили надежное электроснабжение ФОКа в Кусе
08.09.2022
Челябэнерго обеспечил надежное электроснабжение Храма Александра Невского в Челябинске
08.08.2022
Гендиректор «Россети Урал» Александр Пятигор посетил Магнитогорские электрические сети
19.07.2022
Энергетики «Челябэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей трех районов Челябинска
13.07.2022
«Челябэнерго» продолжает системную работу по профилактике детского электротравматизма
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022