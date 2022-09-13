Специалисты Челябэнерго обеспечили надежное электроснабжение ФОКа в Кусе

Энергетики Златоустовских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили работы по технологическому присоединению к электросетям компании физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в городе Куса Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба Челябэнерго, для подключения к установленному сроку социально значимого объекта на максимальную мощность 150 кВт энергетики выполнили работы по строительству воздушной и кабельной линий электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 210 метров с применением самонесущего изолированного провода (СИП) и установили измерительный комплекс электроэнергии в точке присоединения. Высокотехнологичный СИП гарантирует надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к нулю возможность получения электротравмы.

Физкультурно-оздоровительный комплекс обеспечен двумя независимыми источниками питания с возможностью переключения на резерв во время ремонта основной линии электропередачи.

Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Трехэтажное здание ФОКа со спортзалом, тренажерными залами построено с учетом доступа маломобильных групп населения. Ввод в эксплуатацию социально значимого объекта создаст условия для занятий физкультурой и спортом и повысит качество жизни порядка 25000 жителей Кусинского муниципального района Челябинской области.