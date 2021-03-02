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Средняя зарплата в Челябинской области приблизилась к 50-ти тысячам рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Челябинской области выросла за 2020 год на 2,5%. По итогам прошлого года она составила 47 208,8 рублей. При этом реально располагаемые денежные доходы населения снизились.

Об этом сообщила Контрольно-счетная палата региона в своем Telegram-канале.

По данным КСП, самые высокие заработные платы наблюдаются в сферах научных исследований и разработок, финансовой и страховой деятельности, госуправлении и военной безопасности.

Сферы, в которых наиболее активно выражен рост заработных плат, – это деятельность по уходу за людьми с обеспечением проживания, деятельность в области здравоохранения и административная деятельность.

Больше всего сократились зарплаты в строительстве и гостиничном бизнесе.

Вместе с тем в КСП отметили, что реально располагаемые денежные доходы населения снизились в 2020 году почти на два с половиной процента.