Сталь, рожденную на ММК, используют в международном проекте по изучению элементарных частиц

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) произвел 800 тонн стали, которая будет использована для изготовления магнитов международного проекта FAIR по изучению элементарных частиц.

Отметим, Европейский исследовательский центр ионов и антипротонов – FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) – крупнейший международный ускорительный комплекс ядерной физики, который сейчас создают в Германии. Россия является одной из 17-ти стран-участников проекта FAIR, вторым после Германии партнером в создании установки по объему вложений и используемому интеллектуальному потенциалу.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», один из главных российских участников проекта – Институт ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН), специалисты которого и изготовят из магнитогорской стали три магнита для международного проекта по изучению элементарных частиц: два - для ускорителя и один - для детектора частиц.

Основным материалом для изготовления магнита является сталь. Как правило, это специфическая сталь с особыми свойствами, отметил член-корреспондент РАН, научный руководитель направления физики элементарных частиц ИЯФ СО РАН Юрий Тихонов.

«Сталь, подходящую для производства магнитных систем для проекта FAIR, способны изготовить оперативно и в нужном количестве только специалисты Магнитогорского металлургического комбината, с которым нас связывает многолетнее сотрудничество», – подчеркнул Юрий Тихонов.

Сталь для магнитов FAIR обладает высокими магнитными свойствами при сохранении хороших механических свойств – 240 МПа, что эквивалентно воздействию двух тысяч килограммов на один квадратный сантиметр. Специальная технология плавки и проката позволяет сохранить однородность материала во всех 800 тоннах. Особенностями этой стали являются высокая магнитная проницаемость, которая достигается ее предельной чистотой, то есть отсутствием примесей, а также высокие механические характеристики, которые достигаются введением специальной легирующей добавки.

Как рассказал Юрий Тихонов, один из магнитов, предназначенных для ускорителя, очень специфический, поскольку ему предстоит работать в условиях огромной радиационной нагрузки, которую обычные материалы не выдерживают.

«Поэтому мы планируем применить специальную технологию производства на основе сплава с магнием и изоляцию из особых материалов. Десять лет назад мы уже изготавливали подобный магнит из стали Магнитогорского металлургического комбината, и он надежно работает в эксперименте», – отметил ученый.