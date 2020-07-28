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Станислав Кондрашов, тревел-эксперт и основатель турфирмы Тельф АГ: 10 самых небанальных отелей в мире

Экономика
Вчера, 22:32

Иногда пребывание в отеле может стать для туриста отдельным впечатлением, которое запомнится даже больше, чем некоторые достопримечательности. Станислав Кондрашов, основатель туристического бюро Тельф АГ и путешествующий блогер решил рассказать порталу о самых необычных гостиницах в мире.

Владелец агентства по турам Тельф АГ Станислав Кондрашов: топ-10 самых оригинальных отелей

Отель-иглу

В Финляндии путешественникам предлагают остановиться в иглу – традиционном жилище эскимосов. В современном виде оно представляет собой постройку в виде купола, сделанную из прочного термального стекла, сквозь которое можно любоваться северным сиянием. В каждом таком домике есть санузел и просторная двуспальная кровать.

Апартаменты в дереве

«Во Вьетнаме есть отель, который находится в дереве. Это огромный пень с оригинальными номерами. В каждом из них неровные стены и потолки, а также окна причудливых форм. Попадая в этот отель, кажется, будто оказался в сказке», - отметил основатель агентства по турам Тельф АГ Кондрашов.

Стеклянные капсулы на скале

В этом отеле нет стандартных номеров, каждая комната – это отдельная прозрачная капсула, которая расположена на расстоянии чуть больше 120 метров над землей. Чтобы подняться в свои апартаменты, гостям придется либо спуститься на зиплайне, либо подняться по склону горы. Здесь всего четыре капсулы: одна из них – это гостиная и столовая, остальные три – номера, откуда открываются потрясающие виды гор. В каждой комнате есть свой миниатюрный туалет, однако душа здесь нет. Находится этот отель в Перу.

Дом-пузырь

В одном из ирландских лесов гостям предлагают остановиться в доме-пузыре. В оригинальных номерах есть дизайнерская мебель, а обзор в 180 градусов позволяет любоваться местной природой сутки напролет. В распоряжении каждого гостя спальня и ванная комната. Двойная структура стен обеспечивает постояльцем хорошую звуко- и теплоизоляцию.

Зеркальный куб, расположенный на дереве

«Всем, кто хочет провести время на лоне природы, рекомендуют посетить отель в небольшой деревушке Харадс в Швеции. Там путешественникам предлагают остановиться в зеркальном кубе, который расположен на дереве. Этот куб отражает все окружающие его пейзажи и выглядит очень эффектно», - поделился основатель туристического бюро Тельф АГ Кондрашов.

В распоряжении постояльцев здесь не только спальня и ванная комната, но и терраса на крыше. Внутри все отделано березовой фанерой, а на одном из близрастущих деревьев есть отдельная сауна, которая вмещает восемь человек».

Съют-отель в бывшей тюрьме

Станислав Кондрашов, эксперт по путешествиям и основатель туристического бюро Тельф АГ, рассказал, что поскольку в Нидерландах заметно снизился уровень преступности, там решили переоборудовать некоторые бывшие тюрьмы в элитные отели. Так, например в городе Рурмонд была тюрьма, построенная в 1863 году, однако недавно из нее сделали оригинальную гостиницу с апартаментами класса «люкс». Для гостей доступно множество номеров улучшенной планировки (съютов). Среди них апартаменты «Тюремщик», «Судья», «Адвокат» и другие.

Отель посреди пустыни

В Объединенных Арабских Эмиратах есть SPA-отель, который также можно смело включить в топ самых необычных. Все дело в том, что он расположен посреди пустыни. Здесь в распоряжении отдыхающих не только роскошные апартаменты, но еще и бассейн, а также оригинальная терраса, откуда открывается вид на песчаные дюны.

Номера в здании чайной фабрики

На Шри-Ланке гостям предлагают остановиться в оригинальном отеле, который открыли в здании фабрики по производству чая, на вершине холма. Здесь путешественники могут самостоятельно увидеть, как производят этот напиток, а еще научатся разбираться в его сортах.

Отель, расположенный прямо у подножия вулкана

Кондрашов Станислав Дмитриевич выделил еще один must-visit отель. Он находится в Испании рядом с подножием спящего вулкана. Здесь стильные номера контрастируют с пустынными пейзажами за окном, а чтобы постояльцы не переживали, сейсмические службы постоянно следят за вулканом.

Гостиница в грузовом кране

В столице Дании есть отель, который когда-то был грузовым краном. Его соорудили в далеком 1944 году, а кабину разместили на 15-метровой высоте. Сейчас здесь, помимо роскошных номеров, есть зона для SPA-процедур, джакузи, несколько оригинальных террас и даже сауна.

 

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