ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Текслер: Ковид показал, что мы готовы принимать оперативные решения и двигаться в сторону бизнеса

Экономика
Сегодня, 20:49
Автор: 
Любовь Юрина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с новым предложением по поддержке бизнеса региона в непростых условиях коронавируса.

Свои инициативы глава региона озвучил на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей в области Александром Гончаровым.

Угроза распространения коронавирусной инфекции осложнила жизнь предпринимателей и обострила часть их проблем. По словам Алексея Текслера, регион совместно с федеральным центром безотлагательно принял меры по поддержке бизнеса. Это снижение нагрузки, льготное кредитование и ряд других. Они направлены на поддержку занятости, сохранение рабочих мест в малом и среднем бизнесе, особенно в тех отраслях, которые непосредственно пострадали от ограничительных мер из-за распространения ковида.

По мнению бизнес-омбудсмена Александра Гончарова, помощь предпринимателям была оказана своевременно и помогла выжить в сложившихся непростых условиях. «За каждым ИП стоит семья, люди, коллектив. Господдержка, которая оказывалась в особый период, начиная с марта текущего года, существенно повлияла на стабилизацию в сфере малого и среднего бизнеса», - подчеркнул Гончаров. Бизнес-омбудсмен подчеркнул, в ходе общения с предпринимателями он слышал такую же оценку работы властей.

«Ковид показал, что мы готовы принимать оперативные решения и двигаться в сторону бизнеса, помогать людям, которые готовы вкладывать свое время и деньги, создавать рабочие места, - констатировал Алексей Текслер. - Наша общая задача – помочь таким предпринимателям, это будет способствовать улучшению структуры областной экономики и росту благосостояния наших граждан».  

На встрече с бизгнес-омбудсменом Алексей Текслер выступил с инициативой о создании рабочего чата с предпринимателями региона, который позволит в онлайн-режиме вести диалог и решать остро стоящие проблемы.

«В развитие идеи оперативного и автоматизированного доведения информации о проектах нормативно-правовых актов до предпринимателей, чтобы они высказывали предварительную точку зрения, у меня есть инициатива рассмотреть возможность создания электронной площадки или чата, где предприниматели оперативно могли бы давать информацию по широкому кругу вопросов», - предложил Алексей Текслер.

По его словам, в этом чате предприниматели могли бы сообщать об излишнем, по их мнению, административном давлении со стороны контролирующих структур, о возникающих сложностях и проблемах. И тогда информация оперативно с мест доходила бы до тех, кто может помочь в решении данных вопросов.

«Если бы вы администрировали такой чат, это вам позволило и какие-то системные идеи находить, а главное – узнавать те конкретные проблемы, которые возникают у людей и где надо подключиться, - сказал бизнес-омбудсмену Алексей Текслер. - Если бы мы с вами организовали такое взаимодействие, то в постоянном режиме решали бы те или иные проблемы, которые возникают у предпринимателей».

Губернатор отметил, что для большинства предпринимателей любая проверка, от кого бы она не исходила (федеральные, региональные или муниципальные надзорные органы), приводит к различного рода проблемам. «Наша общая задача – чтобы эти проверки не создавали избыточного давления на бизнес», - подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона заверил, что для поддержки предпринимателей готов принимать необходимые решения, взаимодействовать с федеральными структурами - ФНС, Роспотребнадзор, другими надзорными ведомствами для исключения излишнего административного давления.

На сегодня предприятия малого и среднего бизнеса на Южном Урале возвращаются к нормальной работе. Постепенно (в зависимости от эпидемиологической ситуации) снимаются ограничения. Сейчас коэффициент «открытия экономики» в области составляет 1,7 (по стране в среднем – 2,2).

Напомним, с 31 марта в Челябинской области в ежедневном режиме работает оперативный штаб по устойчивому развитию экономики, возглавляемый губернатором Алексеем Текслером. В приоритете - стабилизация ситуации на рынке труда, сохранение занятости, поддержка малого и среднего предпринимательства.

Алексей Текслер и областное правительство держат руку на пульсе деловой жизни Южного Урала. Губернатор представил несколько пакетов мер по поддержке бизнеса в регионе в условиях действующих ограничений. В регионе запущены несколько антикризисных программ по кредитованию и рефинансированию малого и среднего предпринимательства, введены налоговые льготы для предпринимателей.

Кроме того, Алексей Текслер выступил с рядом инициатив, которые были поддержаны на федеральном уровне. В мае президент Владимир Путин поддержал предложения Алексея Текслера по «донастройке» системы поддержки граждан и бизнеса. В июне Владимир Путин дал поручения по реализации озвученных предложений. Кроме того, в июне глава государства поддержал инициативы Алексея Текслера по развитию системы занятости.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
Сегодня, 09:58
Новая отставка и назначенец из Норильска в правительстве Челябинской области
Общество
Вчера, 20:13
Алексей Текслер: Для меня лично дороги - это важный приоритет в работе
Общество
13.07.20 23:15
Берегите себя и родных
За выходные в Челябинской области утонуло 16 человек
Общество
12.07.20 16:38
Челябинск выбрал место установки стелы «Город трудовой доблести», Магнитогорск определяется
Вчера, 23:02
В Бакале два садовых товарищества остались без электроснабжения
Вчера, 14:27
ВТБ проведет для бизнеса двухдневную онлайн-конференцию «Продукты и продажи»
Вчера, 12:53
Несколько домов Челябинска переведено в новую зону теплоснабжения, что привело к росту тарифа
13.07.20 18:54
Александринская горно-рудная компания завершила модернизацию обогатительной фабрики
13.07.20 14:22
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
13.07.20 10:38
За два года челябинские домофоны от компании «Интерсвязь» стали самыми умными в России
13.07.20 10:14
В администрации Магнитогорска начинается большая ревизия
10.07.20 21:44
Рубль на фоне внешних рисков и неопределенностей
10.07.20 21:24
Заправиться в один клик: «Роснефть» и «Яндекс» реализуют технологию бесконтактной оплаты на АЗС сети в Челябинске
10.07.20 11:11
Ревизоры проверят траты минкульта Челябинской области, в том числе и на подготовку к ШОС и БРИКС
Общество
Сегодня, 15:58
Администрация встала на сторону автомобилистов
В Челябинске будет восстановлено двустороннее движение на улицах Советской и Пушкина
Среда обитания
Сегодня, 13:32
В восьми районах Челябинской области введен режим ЧС из-за засухи
Новости
Сегодня, 19:49
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 16 июля
Сегодня, 16:40
Происшествия
Водителя мусоровоза из Копейска, который протаранил маршрутку, посадили на два года
Сегодня, 16:20
Общество
В условиях аномальной жары южноуральские газовики работают в режиме круглосуточной готовности
Сегодня, 15:40
Общество
Полиция Магнитогорска решила научить жителей юридической грамотности
Сегодня, 15:38
Происшествия
Южноуральцы не хотят беречь своих «железных» коней
Материалы рубрики
Сегодня, 15:34
Экономика
Минэкологии Челябинской области расторгло договор с регоператором в горном кластере
Сегодня, 15:27
Экономика
ВТБ: спрос на кредитные каникулы на Урале ниже среднего по стране
Сегодня, 15:01
Экономика
В Челябинской области самозанятые принесли в бюджет 11 млн рублей
Вчера, 23:02
Экономика
В Бакале два садовых товарищества остались без электроснабжения
Вчера, 14:27
Экономика
ВТБ проведет для бизнеса двухдневную онлайн-конференцию «Продукты и продажи»
Теги
Алексей Текслер
Александр Гончаров
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика