Текслер: Ковид показал, что мы готовы принимать оперативные решения и двигаться в сторону бизнеса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с новым предложением по поддержке бизнеса региона в непростых условиях коронавируса.

Свои инициативы глава региона озвучил на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей в области Александром Гончаровым.

Угроза распространения коронавирусной инфекции осложнила жизнь предпринимателей и обострила часть их проблем. По словам Алексея Текслера, регион совместно с федеральным центром безотлагательно принял меры по поддержке бизнеса. Это снижение нагрузки, льготное кредитование и ряд других. Они направлены на поддержку занятости, сохранение рабочих мест в малом и среднем бизнесе, особенно в тех отраслях, которые непосредственно пострадали от ограничительных мер из-за распространения ковида.

По мнению бизнес-омбудсмена Александра Гончарова, помощь предпринимателям была оказана своевременно и помогла выжить в сложившихся непростых условиях. «За каждым ИП стоит семья, люди, коллектив. Господдержка, которая оказывалась в особый период, начиная с марта текущего года, существенно повлияла на стабилизацию в сфере малого и среднего бизнеса», - подчеркнул Гончаров. Бизнес-омбудсмен подчеркнул, в ходе общения с предпринимателями он слышал такую же оценку работы властей.

«Ковид показал, что мы готовы принимать оперативные решения и двигаться в сторону бизнеса, помогать людям, которые готовы вкладывать свое время и деньги, создавать рабочие места, - констатировал Алексей Текслер. - Наша общая задача – помочь таким предпринимателям, это будет способствовать улучшению структуры областной экономики и росту благосостояния наших граждан».

На встрече с бизгнес-омбудсменом Алексей Текслер выступил с инициативой о создании рабочего чата с предпринимателями региона, который позволит в онлайн-режиме вести диалог и решать остро стоящие проблемы.

«В развитие идеи оперативного и автоматизированного доведения информации о проектах нормативно-правовых актов до предпринимателей, чтобы они высказывали предварительную точку зрения, у меня есть инициатива рассмотреть возможность создания электронной площадки или чата, где предприниматели оперативно могли бы давать информацию по широкому кругу вопросов», - предложил Алексей Текслер.

По его словам, в этом чате предприниматели могли бы сообщать об излишнем, по их мнению, административном давлении со стороны контролирующих структур, о возникающих сложностях и проблемах. И тогда информация оперативно с мест доходила бы до тех, кто может помочь в решении данных вопросов.

«Если бы вы администрировали такой чат, это вам позволило и какие-то системные идеи находить, а главное – узнавать те конкретные проблемы, которые возникают у людей и где надо подключиться, - сказал бизнес-омбудсмену Алексей Текслер. - Если бы мы с вами организовали такое взаимодействие, то в постоянном режиме решали бы те или иные проблемы, которые возникают у предпринимателей».

Губернатор отметил, что для большинства предпринимателей любая проверка, от кого бы она не исходила (федеральные, региональные или муниципальные надзорные органы), приводит к различного рода проблемам. «Наша общая задача – чтобы эти проверки не создавали избыточного давления на бизнес», - подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона заверил, что для поддержки предпринимателей готов принимать необходимые решения, взаимодействовать с федеральными структурами - ФНС, Роспотребнадзор, другими надзорными ведомствами для исключения излишнего административного давления.

На сегодня предприятия малого и среднего бизнеса на Южном Урале возвращаются к нормальной работе. Постепенно (в зависимости от эпидемиологической ситуации) снимаются ограничения. Сейчас коэффициент «открытия экономики» в области составляет 1,7 (по стране в среднем – 2,2).

Напомним, с 31 марта в Челябинской области в ежедневном режиме работает оперативный штаб по устойчивому развитию экономики, возглавляемый губернатором Алексеем Текслером. В приоритете - стабилизация ситуации на рынке труда, сохранение занятости, поддержка малого и среднего предпринимательства.

Алексей Текслер и областное правительство держат руку на пульсе деловой жизни Южного Урала. Губернатор представил несколько пакетов мер по поддержке бизнеса в регионе в условиях действующих ограничений. В регионе запущены несколько антикризисных программ по кредитованию и рефинансированию малого и среднего предпринимательства, введены налоговые льготы для предпринимателей.

Кроме того, Алексей Текслер выступил с рядом инициатив, которые были поддержаны на федеральном уровне. В мае президент Владимир Путин поддержал предложения Алексея Текслера по «донастройке» системы поддержки граждан и бизнеса. В июне Владимир Путин дал поручения по реализации озвученных предложений. Кроме того, в июне глава государства поддержал инициативы Алексея Текслера по развитию системы занятости.