Текслер проинспектировал ремонт дорог и поручил ликвидировать отставание по мосту в районе Мечела

В Челябинской области, несмотря на сложную социально-экономическую обстановку, сложившуюся в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, дорожные работы идут полным ходом как на региональных объектах, так и на улично-дорожной сети муниципальных образований. При этом соблюдаются все требования санитарно-эпидемиологической безопасности.

В 2020 году дорожный фонд региона увеличен на 2,3 миллиарда рублей и составляет 19, 3 миллиарда рублей (в 2019 году – 17 миллиардов). По поручению главы региона все конкурсные процедуры были завершены до первого марта 2020 года, что позволило заблаговременно начать дорожные работы.

Губернатор Алексей Текслер лично проинспектировал ход работ по реконструкции двух ключевых дорог, которые ведут к международному аэропорту Челябинска им. И. В. Курчатова.

Автомобильная дорога Береговой – Сагаусты с мостом через реку Миасс является важной магистралью, которая позволяет, минуя город, добраться до международного аэропорта Челябинска. Реконструкция ведется по поручению главы региона в рамках развития нового аэропорта. Работы проводятся в несколько этапов.

Как рассказали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона, в 2019 году отремонтирован участок дороги Баландино – Береговой (протяженностью 1,841 километра) и участок Сагаусты – автодорога Вахрушево города Копейска – Долгодеревенское (1,14 километра). Ранее была отремонтирована дорога в Челябинске – от поселка Баландино до дороги в аэропорт.

В 2020 году в планах миндортранса строительство участка автодороги Береговой – Сагаусты с мостовым переходом через реку Миасс. Протяженность 1,931 километра, длина моста – более 100 метров, ширина - 13,826 метра. Работы будет проводить ООО «Урал- Сервис-Групп». Госконтракт на сумму 201,2 миллиона рублей был заключен 20 марта.

ООО «Урал- Сервис-Групп» с 15 апреля начало строительно-монтажные работы на этом объекте. На сегодняшний день подрядчиком уже выполнены работы по отсыпке полотна дороги скальным грунтом, а также ведется устройство свай моста. Установлены три буронабивных сваи моста (всего на четырех опорах мостового сооружения - 48 свай).

Алексей Текслер отметил, что работы на объекте ведутся в хорошем темпе. Все работы по реконструкции автодороги необходимо завершить до 25 октября 2020 года.

Кроме того, Алексей Текслер проинспектировал ход работ по реконструкции путепровода в Металлургическом районе Челябинска в районе коксохимического производства.

Как рассказали в министерстве, в 2019 году ООО «УралДорПроект» выполнила проектно-изыскательские работы по реконструкции данного объекта улично-дорожной сети города, получено положительное заключение Госэкспертизы.

Строительно-монтажные работы на объекте выполняет ООО «УралСервисГрупп». Муниципальный контракт на сумму 230,5 миллиона рублей заключен в ноябре 2019 года.

Создана рабочая группа, в состав которой вошли представители комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска, ООО «Урал Сервис Групп» и ОАО «Мечел». Она наделена полномочиями по принятию оперативных решений производственных вопросов, возникающих в ходе реконструкции путепровода.

На сегодня выполнено порядка 35% строительно-монтажных работ на объекте, в том числе завершен перенос существующих электрических сетей, сетей связи и контактных линий подвижного состава, принадлежащих ОАО «Мечел», демонтированы трамвайные линии и опоры освещения, конструкции пролетных строений и часть других.

Реконструкцию объекта планируется завершить в июле 2020 года. Алексей Текслер отметил, что на сегодня есть отставание по срокам. Губернатор поручил министру дорожного хозяйства и транспорта Алексею Нечаеву обеспечить строительство путепровода в срок.

«Всё, что касается дорог, на особом контроле. Самое большое количество вопросов, которые жители задают на встречах, касается именно дорог, дорожного строительства, качества дорог, поэтому этому направлению уделяем особое внимание», – подчеркнул Алексей Текслер.

В министерстве уточнили, в 2020 году планируется привести в нормативное состояние 784 километра автомобильных дорог, что на 345 километра больше, чем в 2019 году.

На работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, а также по содержанию дорог регионального значения будет направлено 10,3 миллиарда рублей.

Челябинск получит 4,5 миллиарда рублей на содержание улично-дорожной сети, строительство, капитальный ремонт и ремонт, в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - один миллиард рублей.

Магнитогорску выделено 1,5 миллиарда рублей на эти цели, в том числе в рамках нацпроекта – 150 миллионов рублей. Субсидия остальным муниципалитетам области составила 2,1 миллиарда рублей.