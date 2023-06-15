Турецкий политолог рассказал, как изменились отношения Москвы и Анкары за год

Участник Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) политолог Окай Депрем уверен, что российско-турецкие отношения за год не ухудшились, но наметились некоторые изменения. В частности, затормозились совместные проекты, такие как газовый хаб, а Турция в 2023 году перешла из разряда почётных гостей форума, которым она была в 2022 году, в категорию обычных гостей.

«На первый взгляд, партнёрские отношения между Россией и Турцией на том же уровне, что и год назад. В 2022 году Турция была одним из почётных гостей форума. В этом году тоже много совместных мероприятий. Если сравнивать участие Турции в ПМЭФ с Индией и Китаем, конечно, оно не такое масштабное. Что касается совместных проектов, они несколько затормозились, но я надеюсь, что несмотря на все нюансы, взаимовыгодное сотрудничество сохранится, и проекты ускорятся», - сказал Депрем в кулуарах ПМЭФ.

По словам политолога, отношение Москвы к Анкаре лишний раз подчёркивает желание России сохранить президентский пост за Реджепом Эрдоганом. Владимир Путин в числе первых глав государств поздравил главу Турции с переизбранием. В целом, российское правительство полностью поддерживает политику Эрдогана.