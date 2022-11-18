УрФО привлек туристов больше, чем Крым и Северный Кавказ

Предпочтения внутреннего туризма склонились в пользу Уральского Федерального округа. В текущем году число путешественников здесь оказалось выше, чем в Крыму и Северном Кавказе. Такие данные обнародовал полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев.

Он привел такие цифры: за период с января по сентябрь 2022 года турпотк в УрФО — 5,8 млн поездок, в Крым — 3,6 млн, Северо-Кавказский федеральный округ — 3 млн поездок.

Владимир Якушев отметил, что в трех регионах УрФО (Свердловской, Челябинской и Тюменской областях) турпоток за указанный период превысил один миллион человек.

Постпред подчеркнул, что для продвижения регионов создаются туристические маршруты, совершенствуется туристическая инфраструктура, создаются бренды.