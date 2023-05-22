Уроженец Челябинска назначен первым замминистра строительства Амурской области

Первым заместителем министра строительства и архитектуры Амурской области назначен уроженец Челябинска Дмитрий Калугин.

Как сообщается на официальной странице минстроя, Дмитрий Евгеньевич родился в Челябинске в 1992 году.

В 2014 году он окончил Южно-Уральский государственный университет (Челябинск) по направлению «Электроснабжение», прошел повышение квалификации в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации строителей» по программе «Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта».

Трудовую деятельность Дмитрий Калугин начал еще во время обучения в университете с должности монтажника на объектах генерации электрической энергии, затем работал в должности инженера в ряде строительных компаний Челябинска.

С 2016 года по 2023 год продолжил работу в Челябинске: в ООО «БИК» начальником производственно-технического отдела (с 2016 по 2019 годы) и ООО «ПЭМ» (с 2019 по 2023 год - руководитель строительно-монтажной компании).

В 2023 году стал выпускником первого потока программы подготовки управленческих кадров для государственной службы в регионах ДФО «Муравьев-Амурский 2030».

В мае 2023 года назначен первым замминистра строительства и архитектуры Амурской области.