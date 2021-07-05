В 2022 году прожиточный минимум в России вырастет на 2,5%

Величина прожиточного минимума на одного жителя Российской Федерации в 2022 году вырастет на 2,5 процента или 297 рублей.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2022 год.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения в 2022 году составит 11 тысяч 950 рублей, что на 2,5 % больше аналогичного показателя прошлого года. В 2021 году ПМ равен 11 тысяч 653 рубля (прирост был 3,7%).

Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырастет на 2,6% и будет равен 13 тысяч 26 рублей (в 2021 году - 12 тысяч 702 рубля), для детей – 11 тысяч 592 рубля (в 2021 году - 11 тысяч 303 рубля), для пенсионеров – 10 тысяч 277 рублей (в текущем году -10 тысяч 22 рубля).

«Настоящее постановление вступает в силу с первого января 2022 года и будет действовать по 31 декабря 2022 года», - говорится в документе.

Напомним, впервые в 2021 году прожиточный минимум установлен сразу на год, а не на квартал, как это было определено прежним порядком.

Кроме того, с первого января 2021 года введена новая методика расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Как сообщает минтруд РФ, величина прожиточного минимума составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода, рассчитываемого Росстатом (ранее определялась на основе расчёта стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину).

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом. На 2022 год МРОТ планируется установить на уровне 13 тысяч 617 рублей, что на 6,4% выше значений 2021 года.

На основе федерального прожиточного минимума рассчитываются региональные прожиточные минимумы. Региональные прожиточные минимумы используются для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей.