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В ЦБ назвали сумму кредитов челябинского бизнеса по программам поддержки

В Челябинской области общий объем выданных кредитов по программам господдержки приближается к 11 млрд рублей. Особенно востребованными оказались программы по кредитам на выплату заработной платы под 0% и на возобновление деятельности по 2% с возможностью последующего списания долга.

Об этом заявила управляющий Отделением по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Елена Федина на пресс-конференции, посвященной проведению онлайн-фестиваля “Финансовая грамотность предпринимателей”.

По ее словам, наиболее востребованной стала программа по Постановлению № 696 (кредит на возобновление деятельности под 2% с возможностью списания долга). По ней было выдано кредитов более чем на 9 млрд. рублей. Свыше 1,5 млрд. руб. кредитов предоставлено по программе на выплату заработной платы.

“Несмотря на то, что заключение кредитных договоров по указанным программам уже завершено, выдача кредитных средств по оформленным договорам продолжается”, - отметила она.

Также активно развиваются и другие программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, изменение условий которых в связи с пандемией сделали их более доступными для широкого круга предпринимателей. В частности, это программа стимулирования кредитования предпринимателей под поручительство Корпорации МСП. В этом году по данной программе были сняты все ограничения.

Кроме того, в бизнес-среде стала популярна программа субсидирования процентной ставки, реализуемая Минэкономразвития при участии АО «Корпорация «МСП».

При этом, максимальная ставка по данным программам не может превышать 8,5%, уточнила Елена Федина.